Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Per Kremliui palankios partijos mitingą sulaikyti dešimtys žmonių

2026-10-04 20:47 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 20:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Maskvos policija sekmadienį per Kremliui palankios Rusijos komunistų partijos surengtą mitingą sulaikė apie 60 žmonių, pranešė politinė jėga.

Rusijos policija SCANPIX

Maskvos policija sekmadienį per Kremliui palankios Rusijos komunistų partijos surengtą mitingą sulaikė apie 60 žmonių, pranešė politinė jėga.

REKLAMA
1

Partijos pareiškime teigiama, kad sulaikymai vyko mitingui baigiantis, o jos Maskvos skyrius siekia, kad sulaikytieji – daugiausia jaunimas – būtų paleisti.

Minėjo sukilimo numalšinimo metines

Mitingas buvo skirtas paminėti 1993-iaisiais Kremliaus įvykdyto parlamento sukilimo numalšinimo metines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Telegram“ naujienų kanalas „Ostorožno novosti“ nurodė, kad protestuotojai skandavo tokius šūkius kaip „Laisvę politiniams kaliniams“, „Už sąžiningus rinkimus“ ir „Šalin carą“.

REKLAMA
REKLAMA

Mitingas surengtas tuo metu, kai Rusijoje tvyro visuomenės nepasitenkinimas dėl intensyvėjančių Ukrainos dronų atakų giliai šalies viduje. Šie smūgiai kliudė naftos perdirbimo gamyklas ir sandėlius, sukėlė degalų trūkumą bei sutrikdė kasdienį rusų gyvenimą, taip pat ir Maskvoje.

REKLAMA

1993-iųjų spalio smurtas užbaigė ilgą prezidento Boriso Jelcino ir griežtosios linijos parlamentarų, kurie priešinosi skausmingoms jo laisvosios rinkos reformoms, priešpriešą.

B. Jelcinui įsakius paleisti parlamentą, o parlamento narius palaikantiems demonstrantams pabandžius užimti valstybinį televizijos centrą, jis pasiuntė kariuomenę, kuri iš tankų apšaudė parlamento pastatą.

REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai nurodė, kad tąkart žuvo 123 žmonės, o, remiantis neoficialiais skaičiavimais, aukų skaičius siekia šimtus.

Nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio Komunistų partija parlamente yra viena iš pagrindinių jėgų; jai jau daugiau nei tris dešimtmečius vadovauja buvęs sovietų pareigūnas, 82 metų Genadijus Ziuganovas.

Per daugiau nei ketvirtį amžiaus trunkantį V. Putino valdymą komunistai kritikuodavo kai kuriuos vyriausybės politikos aspektus, tačiau vengė bet kokios jo paties kritikos. Jie tvirtai palaiko karą Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusija ir NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
„Rusija stebi, kas vyksta“ – ekspertas išklojo viską, ką galvoja apie priešo ketinimus (37)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų