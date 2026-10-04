Per Kremliui palankios partijos mitingą sulaikyti dešimtys žmonių

Partijos pareiškime teigiama, kad sulaikymai vyko mitingui baigiantis, o jos Maskvos skyrius siekia, kad sulaikytieji – daugiausia jaunimas – būtų paleisti.
Minėjo sukilimo numalšinimo metines
Mitingas buvo skirtas paminėti 1993-iaisiais Kremliaus įvykdyto parlamento sukilimo numalšinimo metines.
„Telegram“ naujienų kanalas „Ostorožno novosti“ nurodė, kad protestuotojai skandavo tokius šūkius kaip „Laisvę politiniams kaliniams“, „Už sąžiningus rinkimus“ ir „Šalin carą“.
Mitingas surengtas tuo metu, kai Rusijoje tvyro visuomenės nepasitenkinimas dėl intensyvėjančių Ukrainos dronų atakų giliai šalies viduje. Šie smūgiai kliudė naftos perdirbimo gamyklas ir sandėlius, sukėlė degalų trūkumą bei sutrikdė kasdienį rusų gyvenimą, taip pat ir Maskvoje.
1993-iųjų spalio smurtas užbaigė ilgą prezidento Boriso Jelcino ir griežtosios linijos parlamentarų, kurie priešinosi skausmingoms jo laisvosios rinkos reformoms, priešpriešą.
B. Jelcinui įsakius paleisti parlamentą, o parlamento narius palaikantiems demonstrantams pabandžius užimti valstybinį televizijos centrą, jis pasiuntė kariuomenę, kuri iš tankų apšaudė parlamento pastatą.
Pareigūnai nurodė, kad tąkart žuvo 123 žmonės, o, remiantis neoficialiais skaičiavimais, aukų skaičius siekia šimtus.
Nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio Komunistų partija parlamente yra viena iš pagrindinių jėgų; jai jau daugiau nei tris dešimtmečius vadovauja buvęs sovietų pareigūnas, 82 metų Genadijus Ziuganovas.
Per daugiau nei ketvirtį amžiaus trunkantį V. Putino valdymą komunistai kritikuodavo kai kuriuos vyriausybės politikos aspektus, tačiau vengė bet kokios jo paties kritikos. Jie tvirtai palaiko karą Ukrainoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.