Žiniasklaida: Estija perkelia elitines pajėgas link Rusijos sienos

Estijos ginkluotųjų pajėgų ir žvalgybos vadovybė nemano, kad Maskva siekia visapusiško karo su NATO, bent jau artimiausius dvejus metus, tačiau mano, kad Rusija ruošiasi galimam konfliktui ateityje.
Iš Tapos – pagrindinės Estijos karinės bazės – elitiniai daliniai dabar nuolat perkeliami į pozicijas, esančias toliau į rytus, arčiau Rusijos sienos.
Be naujos bazės Jehve, pačioje Narvoje taip pat statoma bazė, skirta apgyvendinti iki 1 000 karių. Ji skirta nuolatiniam 200 karių dislokavimui, tačiau krizės atveju galės priimti dar 800 žmonių.
Be to, per pastaruosius metus Estija pasirašė sutartis dėl devynių HIMARS įsigijimo ir devynių Pietų Korėjos „Chunmoo“ su panašiu veikimo nuotoliu.
Estijos žvalgybos vadovas įspėja: Rusija taikosi į Europos ginklų gamintojus
Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendroves, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetines atakas, trečiadienį sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas.
„Rusijos veiksmai visoje Europoje akivaizdžiai yra sistemingi“, – transliuotojui ETV sakė Estijos vidaus saugumo tarnybai vadovaujantis Margo Pallosonas.
Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmones, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą.
M. Pallosono teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpuolių.
Paklaustas, ar atakų padaugėjo, jis sakė, kad pastaruosius trejus metus jų lygis išliko nuolat aukštas, tačiau perspėjo, kad grėsmės lygis padidėjo padaugėjus incidentų, susijusių su sprogmenimis. M. Pallosonas paminėjo atvejį, kai buvo užkirstas kelias išpuoliui Vokietijos Leipcigo oro uoste panaudojant sprogmenų prikrautą droną.
Antradienį Estija oficialiai apkaltino Rusiją gynybos įmonės „Milrem Robotics“ padegimu. Ši įmonė kuria nepilotuojamas karines sistemas, Ukrainoje naudojamas nuo 2022 metų. Rusija Talino kaltinimus atmetė.
„Primygtinai rekomenduojame visoms gynybos pramonės įmonėms, ypač ką nors tiekiančioms Ukrainai, stiprinti kibernetinės gynybos priemones“, – sakė M. Pallosonas.
Jo teigimu, Estijos gynybos sektoriaus įmonės yra konkretūs puolimo taikiniai.
Ši Baltijos šalis, Europos Sąjungos ir NATO narė, besiribojanti su Rusija, yra artima Ukrainos partnerė ir rėmėja. Ukraina daugiau kaip ketverius metus ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.