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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Neramus rytas Lenkijoje: dalis gyventojų sulaukė pranešimų apie oro pavojų

2026-10-05 08:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 08:41
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Ankstų pirmadienio rytą dalyje Lenkijos buvo skelbtas oro pavojus.

NATO naikintuvai (Lietuvos kariuomenės nuotr.)
GALERIJA (10)

Ankstų pirmadienio rytą dalyje Lenkijos buvo skelbtas oro pavojus.

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Perspėjimai išsiųsti Liublino vaivadijos gyventojams.

Pavojus skelbtas dėl Rusijos oro atakos prieš Ukrainą.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Pavojaus pranešimas greitai atšauktas

Tačiau visai netrukus pavojus dėl oro atakos buvo atšaukas.

Kaip pranešė Vyriausybės saugumo centras, Lenkijos teritorijoje pavojaus nebėra.

„Dėl oro grėsmės Ukrainos teritorijoje mes aktyvavome RCB įspėjimą ir perdavėme jo tekstą mobiliojo ryšio operatoriams, kad jie jį išsiųstų.

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Tuo pačiu metu įspėjimo tekstas buvo nusiųstas „Lenkijos radijui“, „Lenkijos televizijai“, „Lenkijos spaudos agentūrai“ bei paskelbtas socialiniuose tinkluose.

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Kol vyko perspėjimo siuntimas, gavome informaciją, kad grėsmė išnyko. Siuntimas buvo nutrauktas. Dėl to pirminis RCB perspėjimas galėjo pasiekti tik dalį žmonių, esančių perspėjimo zonoje“, – aiškinama įraše.

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„Tuo pačiu metu, siekdami perduoti naujausią informaciją ir atšaukti ankstesnį įspėjimą, pradėjome atšaukimo kampaniją, informuojančią apie grėsmės pabaigą.

Todėl gali susidaryti situacija, kai dalis gavėjų gaus tiek RCB įspėjimą apie grėsmę, tiek jo atšaukimą, o kita dalis – dėl pirmojo siuntimo nutraukimo – gaus tik pranešimą apie grėsmės pabaigą.

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Tai yra padėties pasikeitimo pasekmė įspėjimo platinimo metu ir būtinybė perduoti gavėjams informaciją, atitinkančią esamą grėsmės lygį“, – priduriama įraše.

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