Neramus rytas Lenkijoje: dalis gyventojų sulaukė pranešimų apie oro pavojų

Perspėjimai išsiųsti Liublino vaivadijos gyventojams.

Pavojus skelbtas dėl Rusijos oro atakos prieš Ukrainą.

Tačiau visai netrukus pavojus dėl oro atakos buvo atšaukas.

Kaip pranešė Vyriausybės saugumo centras, Lenkijos teritorijoje pavojaus nebėra.

„Dėl oro grėsmės Ukrainos teritorijoje mes aktyvavome RCB įspėjimą ir perdavėme jo tekstą mobiliojo ryšio operatoriams, kad jie jį išsiųstų.

Tuo pačiu metu įspėjimo tekstas buvo nusiųstas „Lenkijos radijui“, „Lenkijos televizijai“, „Lenkijos spaudos agentūrai“ bei paskelbtas socialiniuose tinkluose.

Kol vyko perspėjimo siuntimas, gavome informaciją, kad grėsmė išnyko. Siuntimas buvo nutrauktas. Dėl to pirminis RCB perspėjimas galėjo pasiekti tik dalį žmonių, esančių perspėjimo zonoje“, – aiškinama įraše.

„Tuo pačiu metu, siekdami perduoti naujausią informaciją ir atšaukti ankstesnį įspėjimą, pradėjome atšaukimo kampaniją, informuojančią apie grėsmės pabaigą.

Todėl gali susidaryti situacija, kai dalis gavėjų gaus tiek RCB įspėjimą apie grėsmę, tiek jo atšaukimą, o kita dalis – dėl pirmojo siuntimo nutraukimo – gaus tik pranešimą apie grėsmės pabaigą.

Tai yra padėties pasikeitimo pasekmė įspėjimo platinimo metu ir būtinybė perduoti gavėjams informaciją, atitinkančią esamą grėsmės lygį“, – priduriama įraše.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. ———— W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki. Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia.