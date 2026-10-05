Vokiečiai atkirto rusams į jų grasinimus: „Liekame“

Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė feisbuke.
„Kartu su kitų diplomatinių atstovybių Kyjive vadovais susirūpinę atkreipiame dėmesį į Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimą diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje“, – pareiškė ambasada.
Vokietijos ambasada atsakė į Rusijos grasinimus diplomatams: liekame Kyjive
Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.
„Rusija privalo laikytis Vienos konvencijos ir tarptautinės humanitarinės teisės. Liekame Kyjive“, – pareiškė diplomatai.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos Vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus – į rytinius Lenkijos rajonus.
Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova sakė, kad ES delegacija, ES patariamoji misija Ukrainoje ir ES valstybių narių ambasados dėl Rusijos atakų neketina išvykti iš Kyjivo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė neplanuojanti keisti savo ambasados Kyjive darbo tvarkos.
Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalies ambasada liks Kyjive, ir patikino Ukrainą dėl tolesnės paramos.
Italijos ambasada Ukrainoje sekmadienį pareiškė, kad, nepaisydama Rusijos grasinimų, liks Ukrainos sostinėje.
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