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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokiečiai atkirto rusams į jų grasinimus: „Liekame“

2026-10-05 07:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 07:56
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Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje ir pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive.

Rusų atakos padariniai Kyjive (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje ir pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive.

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Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė feisbuke.

„Kartu su kitų diplomatinių atstovybių Kyjive vadovais susirūpinę atkreipiame dėmesį į Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimą diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje“, – pareiškė ambasada.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Vokietijos ambasada atsakė į Rusijos grasinimus diplomatams: liekame Kyjive

Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.

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„Rusija privalo laikytis Vienos konvencijos ir tarptautinės humanitarinės teisės. Liekame Kyjive“, – pareiškė diplomatai.

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Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos Vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus – į rytinius Lenkijos rajonus.

Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova sakė, kad ES delegacija, ES patariamoji misija Ukrainoje ir ES valstybių narių ambasados dėl Rusijos atakų neketina išvykti iš Kyjivo.

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Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė neplanuojanti keisti savo ambasados Kyjive darbo tvarkos.

Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalies ambasada liks Kyjive, ir patikino Ukrainą dėl tolesnės paramos.

Italijos ambasada Ukrainoje sekmadienį pareiškė, kad, nepaisydama Rusijos grasinimų, liks Ukrainos sostinėje.

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