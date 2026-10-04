Latvijos rinkimuose – istorinė pergalė: „Tai yra didžiulis žmonių palaikymas“

Dar tebeskaičiuojant balsus tapo aišku, kad konkurentai didelio atotrūkio nebepanaikins. A. Kulbergo partija surinko kiek daugiau nei 35-is procentus balsų ir užsitikrino 42 mandatus 100 vietų Saeimoje. Ir tai yra didžiausias vienos politinės jėgos iškovotų mandatų skaičius Latvijos parlamento istorijoje.
„Tai yra didžiulis žmonių palaikymas. Kaip matote, jie nori pokyčių. Jie nenori, kad Latvija eitų ta pačia kryptimi kaip iki šiol. Jie nori ekonomikos augimo, stipresnės gynybos, aiškios retorikos ir geresnės ateities mūsų vaikams“, – kalbėjo A. Kulbergas.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pergalė nustebino net politologus
Tokia pergalė nustebino net ir Latvijos politologus. Nors A. Kulbergo partija apklausose pirmavo, niekas nesitikėjo tokios daugumos.
„Galbūt tai galima paaiškinti tuo, kad visuomenėje buvo susiformavęs įspūdis, jog politikai neapsisprendę, o daugelis sprendimų atidėliojami. O A. Kulbergs išsiskyrė šiame tradicinių politikų rate. Jis viešuose pasisakymuose buvo labai tiesus, atviras ir nebijodavo kalbėti tiesiai. Jis atrodė natūralus ir panašu, kad žmonėms tai patiko“, – komentavo Janis Ikstens, politikos mokslų profesorius.
Vos gegužę premjeru tapęs A. Kulbergas, prieš tai valdančiuosius kritikavęs iš opozicijos kėdės, sako, kad rezultatas – pranoko ir jo paties lūkesčius. Už jo partijos antroje vietoje rikiuojasi dešinieji populistai „Pirmiausia – Latvija“ su 13 procentų balsų ir Rusijai palanki partija „Suvereni valdžia“ su beveik 12 procentų balsų. Visgi premjero postą išlaikyti besitikintis A. Kulbergas sako, kad nė su viena iš šių partijų koalicijos nesudarys.
„Mūsų pozicija yra aiški – mes nebendradarbiaujame su prorusiškomis partijomis, kurios nori atverti sieną, atnaujinti prekybą ir panašiai. Mūsų pozicija paprasta. Ekonominiai ryšiai su Rusija daro mus silpnus. Taip, jie gali atnešti šiek tiek papildomų pinigų, tačiau kartu sukuria pažeidžiamumą. Ir Rusija tą pažeidžiamumą išnaudos“, – sakė A. Kulbergas.
Kreipėsi į Rusiją
Latvijos premjeras kreipėsi ir į Rusiją, kuri pastaruoju metu vykdo vis daugiau hibridinių atakų Baltijos ir kitose Europos šalyse.
„Rusija yra meistrė rengiant purvinus išpuolius ir vykdant hibridines atakas. Su tuo kasdien susiduriame jau penkerius metus – nuolat. Kibernetinės atakos, pasienis, nelegalių migrantų stūmimas per Baltarusijos sieną – visa tai vyksta kasdien. Turime tam pasipriešinti“, – teigė A. Kulbergas.
Žinutę Rusijai šiandien pasiuntė ir į Kyjivą netikėto vizito atvykęs Vokietijos kancleris, kuris pristatė daugiau nei milijardo eurų karinę ir energetinę paramą Ukrainai. Pasak F. Merzo, Ukraina jau netrukus sulauks tūkstančių dronų-perėmėjų. Taip pat planuojama paspartinti tolimojo nuotolio ginkluotės gamybą.
Beje, net ir F. Merzo vizito metu Rusija nesusilaikė. Smogė vienam pagrindinių Kyjivo tiltų – į juos V. Putinas taikosi jau ketvirtą dieną iš eilės.
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