Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Rinkimai Bosnijoje ir Hercegovinoje: rinks prezidentą, parlamentą ir vietos valdžią

2026-10-04 10:38 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 10:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Maždaug 3,4 mln. Bosnijos ir Hercegovinos rinkėjų sekmadienį balsuoja rinkimuose, kuriuose bus išrinktas trijų narių šalies prezidiumas.

Bosnija ir Hercegovina (nuotr. Pexels)

Maždaug 3,4 mln. Bosnijos ir Hercegovinos rinkėjų sekmadienį balsuoja rinkimuose, kuriuose bus išrinktas trijų narių šalies prezidiumas.

REKLAMA
0

Rinkėjai taip pat renka federalinį parlamentą, dviejų didelę autonomiją turinčių šalies administracinių vienetų parlamentus, Serbų Respublikos prezidentą bei Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos kantonų parlamentus.

Šalyje tvyro įtampa

Šalyje tvyro įtampa tarp nacionalistinių partijų, atstovaujančių daugiausia musulmonams bosniams, kurie sudaro maždaug pusę gyventojų, stačiatikiams serbams, sudarantiems trečdalį gyventojų, ir mažesnei katalikų kroatų bendruomenei, kuri sudaro 15 proc. gyventojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabartinė serbų administracinio vieneto vadovybė siekia atsiskirti nuo Bosnijos, tačiau tokiam žingsniui prieštarauja tarptautinė bendruomenė.

REKLAMA
REKLAMA

Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 m. yra kandidatė į Europos Sąjungą (ES).

Nemanoma, kad sekmadienio rinkimai reikšmingai pakeis politinių jėgų pusiausvyrą.

Rinkimų apylinkės atidaromos 7 val., o uždaromos 19 val. vietos laiku.

Didžioji dalis rezultatų turėtų paaiškėti iki vėlyvo sekmadienio vakaro. Tačiau dėl sudėtingos šalies konstitucinės santvarkos ir dažnai ilgai trunkančių derybų dėl koalicijos, kaip atrodys būsimoji šalies valdžia iš pirminių rezultatų veikiausiai dar nebus aišku.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų