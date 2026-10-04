Rinkimai Bosnijoje ir Hercegovinoje: rinks prezidentą, parlamentą ir vietos valdžią

Rinkėjai taip pat renka federalinį parlamentą, dviejų didelę autonomiją turinčių šalies administracinių vienetų parlamentus, Serbų Respublikos prezidentą bei Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos kantonų parlamentus.
Šalyje tvyro įtampa
Šalyje tvyro įtampa tarp nacionalistinių partijų, atstovaujančių daugiausia musulmonams bosniams, kurie sudaro maždaug pusę gyventojų, stačiatikiams serbams, sudarantiems trečdalį gyventojų, ir mažesnei katalikų kroatų bendruomenei, kuri sudaro 15 proc. gyventojų.
Dabartinė serbų administracinio vieneto vadovybė siekia atsiskirti nuo Bosnijos, tačiau tokiam žingsniui prieštarauja tarptautinė bendruomenė.
Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 m. yra kandidatė į Europos Sąjungą (ES).
Nemanoma, kad sekmadienio rinkimai reikšmingai pakeis politinių jėgų pusiausvyrą.
Rinkimų apylinkės atidaromos 7 val., o uždaromos 19 val. vietos laiku.
Didžioji dalis rezultatų turėtų paaiškėti iki vėlyvo sekmadienio vakaro. Tačiau dėl sudėtingos šalies konstitucinės santvarkos ir dažnai ilgai trunkančių derybų dėl koalicijos, kaip atrodys būsimoji šalies valdžia iš pirminių rezultatų veikiausiai dar nebus aišku.
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