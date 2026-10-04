Latvijos parlamento rinkimuose užtikrintai pirmauja valdantieji

Naujausiais duomenimis, Žaliųjų ir valstiečių sąjunga surinko 4,62 proc. balsų ir neįveikė 5 proc. rinkimų slenksčio. Jį Latvijoje įveikė šešios politinės jėgos.
„Jungtinis sąrašas“ kol kas surinko 35,44 proc. balsų. Antroje vietoje yra partija „Latvija pirmiausia“ (LPV), gavusi 13,22 proc. balsų, po jos rikiuojasi partijų aljansas „Suvereni valdžia / Naujieji latviai“ su 11,73 proc. ir Nacionalinis aljansas su 9,09 proc. balsų.
Toliau rikiuojasi „Progresyvieji“ su 7,24 proc. ir „Naujoji vienybė“ su 6,18 proc. balsų.
Šios politinės jėgos gali tikėtis patekti į Saeimą
Taigi šiuo metu būtent šios politinės jėgos gali tikėtis patekti į Saeimą. Žaliųjų ir valstiečių sąjungai nebepretenduojant patekti į parlamentą, „Jungtinio sąrašo“ prognozuojamas mandatų skaičius gerokai išaugo.
Pagal dabartinį jėgų santykį „Jungtinis sąrašas“ gali tikėtis 41 mandato, LPV – 17, „Suvereni valdžia / Naujieji latviai“ – 15, Nacionalinis aljansas – 11, „Progresyvieji“ – devynių, o „Naujoji vienybė“ – septynių mandatų.
Tai reiškia, kad dabartinė valdančioji koalicija be Žaliųjų ir valstiečių sąjungos parlamente galėtų iš viso turėti 59 mandatus ir taip užsitikrinti daugumą.
Pagal dabartinius rezultatus daugumą, neperžengdamos anksčiau nubrėžtų „raudonųjų linijų“, galėtų sudaryti ir vos dvi partijos – „Jungtinis sąrašas“ (AS) bei Nacionalinis aljansas (NA), kartu turinčios 52 mandatus.
Be Žaliųjų ir valstiečių sąjungos, 5 proc. ribos nepasiekė ir kitos partijos. „Keičiame taisykles“ šiuo metu turi 3,47 proc. balsų, „Vardan Latvijos vystymosi“ – 2,13 proc., „Už stabilumą“ – 2,03 proc., „Kylanti saulė Latvijai“ – 1,34 proc., „Gobzemo sąrašas“ – 0,98 proc., „Santarvės centras“ – 0,84 proc., o Naujoji konservatorių partija – 0,33 proc. balsų.
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