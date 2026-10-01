Patvirtinti kandidatai į Seimo nario rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje: dalyvaus 11 pretendentų

Rinkimuose dalyvaus Ignotas Adomavičius iš „Nemuno aušros“, Giedrius Dainys iš Centro dešinės sąjungos, Gintautas Kindurys iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Vladislavas Kondratovičius iš Lietuvos socialdemokratų partijos.
Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovaus Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovaus Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-krikščioniškų šeimų sąjungai.
Save išsikėlęs Eduardas Vaitkus buvo pateikęs VRK dokumentus dalyvauti rinkimuose, tačiau rugsėjo viduryje atsiėmė savo kandidatūrą, nesurinkęs reikiamo 1 tūkst. parašų.
Rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje
Konstitucija numato, kad Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.
Taip pat kandidatas neturi turėti nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir turi būti įgyvendinęs kitus Rinkimų kodekse nustatytus reikalavimus.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
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