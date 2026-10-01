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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VRK spręs dėl Lietuvos regionų partijos

2026-10-01 06:49 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 06:49
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Ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) spręs, ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos aplinkybių. 

Vyriausioji rinkimų komisija (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (5)

Ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) spręs, ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos aplinkybių. 

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VRK dokumente nurodoma, kad Lietuvos regionų partija nuo 2025 m. sausio iki 2026 m. liepos pabaigos iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkst. eurų.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Ši suma nebuvo pagrįsta Finansinės apskaitos įstatymo numatyta tvarka. 

Taip pat partija VRK nepateikė automobilio nuomos kainą pagrindžiančių skaičiavimų. 

Komisijos duomenimis, šio automobilio degalams apmokėti Lietuvos regionų partija skyrė beveik 11 tūkst. eurų ir taip pažeidė Politinių organizacijų įstatymą. 

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Be to, kaip skelbiama, minėtąjį automobilį partija nuomojosi iš bendrapartiečio Vytauto Kamblevičiaus nepagrindusi automobilio nuomos kainos skaičiavimo bei mokėdama didesnį nuomos mokestį nei tai numato rinkos kaina. Ši suma siekė per 76 tūkst. eurų. 

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Bendrapartiečiui pervestą sumą bei lėšas, sumokėtas už degalus, – iš viso beveik 87 tūkst. eurų – VRK siūlo išieškoti ir įpareigoti Lietuvos regionų partijos pirmininką, kad ateityje būtų pateikiami politinės partijos veiklai nuomojamų transporto priemonių nuomą pagrindžiantys dokumentai.  

Remiantis nustatytomis politinės partijos automobilio nuomos aplinkybėmis komisija siūlo kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Finansų ministeriją, Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Generalinę prokuratūrą. 

ELTA primena, kad klausimą dėl galimai šiurkščių Lietuvos regionų partijos pažeidimų buvo numatyta svarstyti rugsėjo 17 d. Vis tik, kaip tądien vykusio posėdžio metu pranešė VRK pirmininkė Lina Petronienė, komisija nusprendė atsižvelgti į gautą partijos prašymą šį svarstymą atidėti. 

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