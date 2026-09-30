Prabilus apie VMI vadovą ir jo santykius su Matjošaityte – šis rėžė griežtai

Rugsėjo 18 d. socialiniame tinkle „Facebook“ visuomenininkas K. Žukauskas rašė, kad VMI vadovas ir L. Matjošaitytė yra partneriai, tačiau savo santykius slepia. Pasak visuomenininko, šią informaciją jam suteikė jo šaltiniai. Vis dėlto socialiniuose tinkluose pasirodžiusią informaciją apie asmeninius ryšius su L. Matjošaityte VMI vadovas M. Endrijaitis neigia.
Paskelbė šaltinių informaciją, įtaria interesų konfliktą
Socialiniame tinkle „Facebook“ visuomenininkas pasidalino VMI vadovo ir L. Matjošaitytės nuotrauka. Kaip rašo K. Žukauskas, jo šaltiniai sako, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas ir Vyriausiosios rinkimų komisijos narė neva yra partneriai, tačiau savo santykius slepia.
„Ši nuotrauka – iš 2025 m. liepos 6-osios priėmimo prezidentūroje. Šalia Matjošaitytės – tuometinis VMI viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis. Šių metų birželį socialdemokratų valdoma Finansų ministerija jį paskyrė VMI vadovu.
Šaltiniai man sako, kad šie du asmenys yra pora, tik savo santykius slepia, bet gyvena kartu.
Jeigu tai tiesa, pagrindinis klausimas – kodėl nė vieno iš jų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje tai neatsispindi? Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas aiškiai nurodo, kad sugyventinis turi būti deklaruotas“, – kalbėjo visuomenininkas.
Visuomenininkas pažymi, kad L. Matjošaitytė yra advokatė ir užima svarbias pareigas, todėl jos darbinėse srityse „VMI tema tikrai gali dažnai pasitaikyti“. Visuomenininkas tęsia, kad VRK svarstant „Nemuno aušros“ finansavimo klausimą, L. Matjošaitytė, pasak jo, stengėsi vilkinti tyrimą papildomai kreipdamasi į VMI.
„Jei šie du asmenys tikrai kartu gyvena, ir jei Matjošaitytė toliau palaiko gerus ryšius su „Nemuno aušra“ (o mano tyrimas leidžia spėti, kad taip ir yra) – iš kur mums būti tikriems, kad ji per savo partnerį, VMI vadovą, negali daryti įtakos ir VMI sprendimams, kurie liečia jos konsultuojamus ar ginamus klientus?“, – kalbėjo K. Žukauskas.
VMI vadovas informaciją neigia
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios informacijos kreipėsi į M. Endrijaitį, kuris atsakymus pateikė raštu.
VMI vadovas M. Endrijaitis neigia viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją. Pasak jo, K. Žukausko paskyroje buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija.
„M. Endrijaitis pabrėžia, kad su L. Matjošaityte nei anksčiau, nei dabar nepalaiko jokių ypatingų asmeninių santykių – nėra pora, kaip skleidžiama, kartu negyvena ar nėra kitaip įsipareigoję.
Pačią L. Matjošaitytę M. Endrijaitis pažįsta kaip viešą asmenį, su kuriuo yra tekę epizodiškai susidurti vykdant tarnybines pareigas ar, kaip matyti K. Žukausko įraše išplatintoje fotografijoje socialiniame tinkle Facebook – yra susitikę oficialiame Lietuvos Respublikos Prezidento priėmime Valstybės dienos proga.
Taigi – M. Endrijaičio privačių interesų deklaracijoje nėra jokios klaidos, o išplatinta informacija yra neteisinga“, – raštu atsakė M. Endrijaitis.
K. Žukauskas „Facebook“ taip pat rašė, kad M. Endrijaitis įstojo į socialdemokratų partiją.
„Man keli skirtingi šaltiniai sako, kad Endrijaitis, prieš dalyvaudamas konkurse į VMI vadovo pareigas, įstojo į socialdemokratų partiją. Ar dėl lojalumo patvirtinimo, ar dėl didesnių šansų laimėti šį konkursą – nežinau. Negaliu patikrinti paties fakto, bet, tikiuosi, kad tą galės pasakyti pats VMI vadovas“, – „Facebook“ rašė K. Žukauskas.
Šią informaciją VMI vadovas taip pat neigia.
„Antra svarbi žinia – apie tariamą M. Endrijaičio įstojimą į socialdemokratų partiją prieš dalyvaujant konkurse į VMI viršininko pareigas. Paskleista informacija neatitinka tikrovės - M. Endrijaitis nebuvo ir šiuo metu nėra jokios politinės partijos narys.
K. Žukausko paskyroje socialiniame tinkle Facebook buvo skleidžiama ir daugiau tikrovės neatitinkančios informacijos – esą M. Endrijaitis kažkaip ypatingai domėjosi su LRT susijusiais klausimais – tokie teiginiai taip pat neturi pagrindo ir yra neteisingi“, – kalbėjo M. Endrijaitis.
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