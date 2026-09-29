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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VMI kreipiasi į gyventojus: sužinokite, kiek pinigų jums teks sumokėti

2026-09-29 10:01 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 10:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nuo šiandien atveria naują įrankį – metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiuoklę. Tai VMI specialistų sukurtas virtualus įrankis, kuris padės gyventojams greitai ir patogiai apskaičiuoti bei sužinoti mokėtiną GPM sumą skaičiuoklėje suvestoms pajamų rūšims, taip pat suteiks naudingos analitinės informacijos apie mokesčio apskaičiavimą, pajamoms taikomus tarifus, rašoma pranešime spaudai.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nuo šiandien atveria naują įrankį – metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiuoklę. Tai VMI specialistų sukurtas virtualus įrankis, kuris padės gyventojams greitai ir patogiai apskaičiuoti bei sužinoti mokėtiną GPM sumą skaičiuoklėje suvestoms pajamų rūšims, taip pat suteiks naudingos analitinės informacijos apie mokesčio apskaičiavimą, pajamoms taikomus tarifus, rašoma pranešime spaudai.

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„Nauja skaičiuoklė buvo sukurta reaguojant į klientų poreikius. Pastebėjome tendenciją, kad gyventojai aktyviai domisi jų pajamų apmokestinimu, teiraujasi, kokie progresiniai tarifai bus taikomi įvairiais atvejais.

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Manome, kad šis įrankis padės gyventojams lengviau ir paprasčiau gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie jų pajamų apmokestinimą, taip pat suteiks papildomos informacijos apie mokesčio apskaičiavimą ir taikomus tarifus“, - kviesdamas naudotis naująja GPM skaičiuokle sakė VMI vadovas Martynas Endrijaitis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Naująją skaičiuoklę galima išbandyti čia.

VMI pristato naują skaičiuoklę: padės apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį

Nauja skaičiuoklė skirta 2026 metų GPM apskaičiavimui. Gyventojai joje ras dažniausiai gaunamas apmokestinamųjų pajamų rūšis, skaičiuojant mokestį taip pat galima įvertinti patirtas išlaidas, mažinančias mokėtiną GPM sumą. Šis įrankis automatiškai apskaičiuos ir metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį. Skaičiuoklėje gyventojai ne tik sužinos bendrą GPM sumą nuo bendrų gaunamų pajamų, bet ir matys detalius skaičiavimus kiekvienai pajamų rūšiai, joms taikomus GPM tarifus. Gyventojas taip pat gaus vizualią ataskaitą, parodančią, kokia apskaičiuoto GPM dalis tenka konkrečiam šio mokesčio tarifui.

Primename, kad konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine registracija.

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