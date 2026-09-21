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TV3 naujienos > Verslas

VMI ieško naujo vadovo: atlyginimas siekia net 4,5 tūkst. eurų

2026-09-21 11:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 11:52
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Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) ieško naujo viršininko. Jam teks vadovauti ne tik Panevėžyje veikiančiai komandai. Įstaigos veikla apima dvi apskritis ir dvylikoje miestų esančius padalinius. Būsimam vadovui siūlomas iki 4463 eurų atlyginimas neatskaičius mokesčių.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) ieško naujo viršininko. Jam teks vadovauti ne tik Panevėžyje veikiančiai komandai. Įstaigos veikla apima dvi apskritis ir dvylikoje miestų esančius padalinius. Būsimam vadovui siūlomas iki 4463 eurų atlyginimas neatskaičius mokesčių.

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Darbo vieta – Panevėžyje, tačiau numatyta galimybė dirbti hibridiniu būdu. Išbandymo terminas nebus taikomas.

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Skelbime nurodoma, kad Panevėžio AVMI viršininko atlyginimas sieks nuo 3927 iki 4463 eurų neatskaičius mokesčių.

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Naujasis vadovas turės vadovauti įstaigai, valdyti jos išteklius, užtikrinti atliekamų funkcijų kokybę ir laiku įgyvendinamas užduotis.

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Jam taip pat teks inicijuoti strateginius pokyčius, plėtoti skaitmeninę lyderystę, diegti inovatyvius sprendimus ir atstovauti įstaigai.

Dokumentus norintieji dalyvauti konkurse gali pateikti iki rugsėjo 22 dienos imtinai.

Vadovaus padaliniams dvylikoje miestų

Panevėžio AVMI veiklą vykdo Panevėžio ir Utenos apskrityse. Jos darbuotojai dirba Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Zarasų, Visagino ir Druskininkų padaliniuose.

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Naujasis viršininkas vadovaus įstaigai, valdys jos išteklius ir bus atsakingas už atliekamų funkcijų kokybę bei savalaikiškumą. Jis taip pat atstovaus Panevėžio AVMI santykiuose su kitomis institucijomis, organizacijomis ir gyventojais.

Tarp būsimam vadovui numatytų užduočių – strateginių pokyčių planavimas ir įgyvendinimas, skaitmeninių iniciatyvų diegimas bei inovatyvių sprendimų taikymas. Skelbime pabrėžiama, kad šiais pokyčiais bus siekiama didinti įstaigos veiklos efektyvumą.

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Pretendentai privalo turėti universitetinį magistro arba jam lygiavertį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį. Taip pat reikalaujama bent B2 lygiu mokėti užsienio kalbą.

Būsimasis viršininkas turės atitikti reikalavimus, keliamus asmenims, siekiantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“.

Dalyviai turės pateikti išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją ir valstybės tarnautojo pareigoms priimamo asmens klausimyną.

Po atrankos į pareigas priimančiam asmeniui bus pateikti trys geriausiai įvertinti pretendentai. 

indeliai.lt

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