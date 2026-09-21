Panevėžyje moterys rado automobilius subadytomis padangomis

Pasak Panevėžio apskrities policijos, 1992 metais gimusi moteris Raginėnų gatvėje apie 12.30 val. pranešė, kad subadytos jai priklausančio automobilio BMW padangos, taip sukeliant 600 eurų turtinę žalą.
Taip pat 1989 metais gimusi moteris pranešė, kad subadytos jai priklausančio automobilio „Volkswagen“ padangos, padarant 400 eurų turtinę žalą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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