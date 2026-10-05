Stebėtojai: Rusijos lėktuvo katastrofoje žuvo 2 pulkininkai leitenantai, 2 majorai

Skaičiuojama, kad iš viso žuvo aštuoni žmonės.
Mažiausiai trys buvo susiję su raketinių smūgių metodiniu užtikrinimu ir organizavimu, taip pat asmeniškai dalyvavo duodant ir vykdant nusikalstamus įsakymus paleisti aviacines sparnuotas raketas į tankiai apgyvendintus miestus, energetikos ir civilinės infrastruktūros objektus, kurie nėra kariniai taikiniai, priduriama pranešime.
Rusijos Tolimuosiuose Rytuose sudužo karinis lėktuvas, žuvo šeši žmonės
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nepatikrintuose vaizdo įrašuose, regis, matyti iš katastrofos vietos kylančios liepsnos ir dūmai, o fone girdėti dundėjimo ir traškėjimo garsai.
„Rugsėjo 29 d. Amūro srityje per mokomąjį skrydį sudužo orlaivis Tu-95. Lėktuvas nukrito negyvenamoje teritorijoje“, – teigė gynybos ministerija, informavo valstybinė naujienų agentūra TASS.
Ministerija nurodė, kad orlaivis skrido be amunicijos.
Tu-95 yra didelis, branduolinį ginklą nešti galintis bombonešis, sukurtas Sovietų Sąjungoje.
Rusija dažnai naudoja šiuos orlaivius įprastose karinėse pratybose, jis plačiai naudojamas sparnuotosioms raketoms į taikinius Ukrainoje paleisti.
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