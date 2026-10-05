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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Stebėtojai: Rusijos lėktuvo katastrofoje žuvo 2 pulkininkai leitenantai, 2 majorai

2026-10-05 08:33 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 08:33
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Rugsėjo 29 d. Amūro srityje sudužusio lėktuvo „Tu-95MS“ įguloje buvo du pulkininkai leitenantai ir du majorai, skelbia stebėtojų kanalas „Telegram“ platformoje „Exilenova+“.

Stebėtojai: Rusijos lėktuvo avarijoje žuvo 2 pulkininkai leitenantai, 2 majorai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Rugsėjo 29 d. Amūro srityje sudužusio lėktuvo „Tu-95MS“ įguloje buvo du pulkininkai leitenantai ir du majorai, skelbia stebėtojų kanalas „Telegram“ platformoje „Exilenova+“.

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Skaičiuojama, kad iš viso žuvo aštuoni žmonės.

Mažiausiai trys buvo susiję su raketinių smūgių metodiniu užtikrinimu ir organizavimu, taip pat asmeniškai dalyvavo duodant ir vykdant nusikalstamus įsakymus paleisti aviacines sparnuotas raketas į tankiai apgyvendintus miestus, energetikos ir civilinės infrastruktūros objektus, kurie nėra kariniai taikiniai, priduriama pranešime.

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Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nepatikrintuose vaizdo įrašuose, regis, matyti iš katastrofos vietos kylančios liepsnos ir dūmai, o fone girdėti dundėjimo ir traškėjimo garsai.

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„Rugsėjo 29 d. Amūro srityje per mokomąjį skrydį sudužo orlaivis Tu-95. Lėktuvas nukrito negyvenamoje teritorijoje“, – teigė gynybos ministerija, informavo valstybinė naujienų agentūra TASS.

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Ministerija nurodė, kad orlaivis skrido be amunicijos.

Tu-95 yra didelis, branduolinį ginklą nešti galintis bombonešis, sukurtas Sovietų Sąjungoje.

Rusija dažnai naudoja šiuos orlaivius įprastose karinėse pratybose, jis plačiai naudojamas sparnuotosioms raketoms į taikinius Ukrainoje paleisti.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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