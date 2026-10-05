Sinkevičius Berlyne susitiks su Merzu ir kitais aukščiausiais Vokietijos vadovais

Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse.
„Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos strateginių partnerių ir sąjungininkių, mus sieja tamprūs politiniai, saugumo, ekonominiai ir kultūriniai ryšiai. Mūsų bendros iniciatyvos kuria naudą ne tik mūsų šalims, bet ir visai Europai, o bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje stiprina NATO rytinį flangą ir jo gynybinius pajėgumus“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Vizito metu M. Sinkevičius taip pat susitiks su Vokietijos vicekancleriu Larsu Klingbeiliu, Bundestago prezidente Julia Klöckner ir gynybos ministru Borisu Pistoriusu.
Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5 tūkst. karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų.
Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai.
Kaip skelbė ELTA, pirmojo užsienio vizito M. Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies Vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.
Taip pat M. Sinkevičius lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku Kristenu Michalu.
Rugsėjį Vyriausybės vadovas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su šios valstybės ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu.
Praėjusią savaitė premjeras lankėsi Briuselyje, kur susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola.
Kaip skelbė ELTA, liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
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