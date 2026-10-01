Sinkevičius atnaujina Migracijos komisijos veiklą: „Šio proceso negalime paleisti savieigai“

Komisijai keliamas uždavinys išanalizuoti migracijos procesų pokyčius ir pateikti siūlymus, kaip efektyviau įgyvendinti nustatytas migracijos politikos kryptis.
„Pastarųjų metų migracijos statistika rodo, kad tikslinga atlikti nuodugnesnę migracijos politikos krypčių įgyvendinimo analizę ir svarstyti reikalingus sisteminius pokyčius. Lietuva neketina užsidaryti, tačiau migracija turi būti valdoma – šio proceso negalime paleisti savieigai. Valstybė turi rasti balansą tarp pagrįstų verslo darbo jėgos poreikių ir valstybės saugumo interesų“, – sako Ministras Pirmininkas M. Sinkevičius.
Komisijos darbą koordinuoti pavedė Katelynui
Vyriausybės vadovas pavedė vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui koordinuoti atnaujintos Migracijos komisijos darbą.
Pranešama, kad komisija kartu su atsakingomis institucijomis turės įvertinti: šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, konkrečius siūlymus, kaip geriau valdyti migracijos srautus ir galimybes užtikrinti valstybės saugumo interesus bei kartu atliepti pagrįstus Lietuvos darbo rinkos poreikius.
Komisijai keliamas tikslas išnagrinėti ir kitų šalių patirtį valdant migracijos procesus.
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