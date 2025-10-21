Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusai smogė Ukrainai: sužeistų dešimtys, dalis liko be elektros ir vandens

2025-10-21 07:18 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-21 07:18

Rusijos pajėgos naktį iš pirmadienio į antradienį smogė Charkivui, Dniepropetrovskui, Černihivui ir kitiems rajonams, skelbia „Ukrainska pravda“. Rusai  panaudojo valdomas aviacines bombas, dronus. Dalis ukrainiečių liko be elektros ir vandens.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
27

Rusijos pajėgos naktį iš pirmadienio į antradienį smogė Charkivui, Dniepropetrovskui, Černihivui ir kitiems rajonams, skelbia „Ukrainska pravda“. Rusai  panaudojo valdomas aviacines bombas, dronus. Dalis ukrainiečių liko be elektros ir vandens.

REKLAMA
14

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:15

Rusai smogė Ukrainai: sužeistų dešimtys, dalis liko be elektros ir vandens

Rusijos pajėgos naktį iš pirmadienio į antradienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska pravda“. Rusai  panaudojo valdomas aviacines bombas.

Nukentėjo devyni žmonės, sugadinta mažiausiai 15 privačių namų Pramoniniame rajone.

„Charkivas užpultas priešo valdomomis aviacinėmis bombomis – mieste griaudėjo sprogimai. Preliminariai – pramoniniame rajone. Detales patiksliname“, – nurodė Charkivo meras Igoris Terechovas.

Rusai taip pat smogė Černihivo energetikos infrastruktūrai. Regiono centras liko visiškai be elektros.

„Gerbiamieji Černigovo miesto gyventojai! Situaciją matote patys – komunalinės įmonės „Černigovvodokanal“ objektai, kaip ir visas miestas, liko be elektros. Šiandien, spalio 21 d., nuo 5:30 val. vandentiekio darbuotojai pradėjo paleisti įmonės objektus iš alternatyvių energijos šaltinių. Dedame visas pastangas, kad užtikrintume vandens tiekimą su slėgiu, kuris atitiktų daugiaaukščių namų apatinių aukštų lygį. Prašome iš anksto pasirūpinti vandens atsargomis“, – nurodė bendrovė.

Įmonė taip pat paskelbė, kad ryte bus organizuotas geriamojo vandens pristatymas į atskirus miesto rajonus.

Rusai taip pat smogė ir Dniepropetrovsko sričiai, Pavlogradui. 16 žmonių buvo sužeisti, sugadintas infrastruktūros objektas.

„Pavlograde sužeista 16 žmonių, 15 iš jų paguldyta į ligoninę. Keturi yra sunkios būklės, kiti – vidutinio sunkumo. Sugadintas infrastruktūros objektas, kilo gaisras.

Agresoriaus dronas nukreiptas ir į Verbkovsko gyvenvietę. Ten taip pat kilo gaisras“, – praneša Dniepropetrovsko laikinasis administracijos vadovas Vladislavas Gajvanenko.

Nikopolio srityje Rusijos kariuomenė smogė artilerija ir dronais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskva, Rusija (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: JAV atsisako prisijungti prie Europos plano dėl įšaldyto Rusijos turto (1)
„Mėnesiuką pakentėkit“: Rusijoje – kritinis benzino trūkumas (nuotr. Telegram)
Triukšminga naktis Rusijoje: dronais atakuota Rostovo sritis
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (17)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukrainoje žuvo rusų karo korespondentas (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Rusai yra nacistai
Rusai yra nacistai
2025-10-21 07:31
Rusai yra pidarai
Atsakyti
.
.
2025-10-21 07:47
Nori nenori, bet maskvos hitleris prisiprašys tų tomahaukų. Tada dabar jau dideli chuilostano nuostoliai padidės dar labiau.
Atsakyti
sasijskaja pederastija
sasijskaja pederastija
2025-10-21 07:48
Mariupolyje žuvo daugiau žmonių nei gazoje
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų