Rusai smogė Ukrainai: sužeistų dešimtys, dalis liko be elektros ir vandens
Rusijos pajėgos naktį iš pirmadienio į antradienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska pravda“. Rusai panaudojo valdomas aviacines bombas.
Nukentėjo devyni žmonės, sugadinta mažiausiai 15 privačių namų Pramoniniame rajone.
„Charkivas užpultas priešo valdomomis aviacinėmis bombomis – mieste griaudėjo sprogimai. Preliminariai – pramoniniame rajone. Detales patiksliname“, – nurodė Charkivo meras Igoris Terechovas.
Rusai taip pat smogė Černihivo energetikos infrastruktūrai. Regiono centras liko visiškai be elektros.
„Gerbiamieji Černigovo miesto gyventojai! Situaciją matote patys – komunalinės įmonės „Černigovvodokanal“ objektai, kaip ir visas miestas, liko be elektros. Šiandien, spalio 21 d., nuo 5:30 val. vandentiekio darbuotojai pradėjo paleisti įmonės objektus iš alternatyvių energijos šaltinių. Dedame visas pastangas, kad užtikrintume vandens tiekimą su slėgiu, kuris atitiktų daugiaaukščių namų apatinių aukštų lygį. Prašome iš anksto pasirūpinti vandens atsargomis“, – nurodė bendrovė.
Įmonė taip pat paskelbė, kad ryte bus organizuotas geriamojo vandens pristatymas į atskirus miesto rajonus.
Rusai taip pat smogė ir Dniepropetrovsko sričiai, Pavlogradui. 16 žmonių buvo sužeisti, sugadintas infrastruktūros objektas.
„Pavlograde sužeista 16 žmonių, 15 iš jų paguldyta į ligoninę. Keturi yra sunkios būklės, kiti – vidutinio sunkumo. Sugadintas infrastruktūros objektas, kilo gaisras.
Agresoriaus dronas nukreiptas ir į Verbkovsko gyvenvietę. Ten taip pat kilo gaisras“, – praneša Dniepropetrovsko laikinasis administracijos vadovas Vladislavas Gajvanenko.
Nikopolio srityje Rusijos kariuomenė smogė artilerija ir dronais.