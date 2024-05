Svarbiausi įvykiai:

14:15 | „Rusai kitą mėnesį gali pereiti prie trumpalaikio kibernetinio karo prieš NATO“ – buvęs vienas Aljanso vadų Stavridis

Buvęs NATO Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas atsargos admirolas Jamesas Stavridis mano, kad „kitą mėnesį [rusai] gali pereiti prie trumpalaikio kibernetinio ir elektroninio karo“. Tokią atsargos admirolo nuomonę paskelbė naujienų agentūra „Bloomberg“.

„Tai panašu į tai, ką jie, kaip teigiama, bandė daryti per pastarąsias kelias savaites, taikydamiesi į komercinius lėktuvus“, – perspėjo jis.

Pasak Stavridžio, NATO gali atremti Rusijos agresiją pasitelkdama elektroninį karą.

Buvęs NATO karių vadas pabrėžė, kad prie bloko prisijungus Suomijai ir Švedijai, kai kurie analitikai Baltijos jūrą pradėjo vadinti „NATO ežeru“.

„...Pažvelgus į žemėlapį matyti, kad tai iš esmės (bet ne visiškai) tiesa – pakrantėje yra keletas Rusijos teritorijos lopinėlių. Likusi pakrantės dalis yra NATO rankose: Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Vokietija ir Danija... Šiandien, kilus Maskvos ir NATO konfliktui, bet koks ten esantis Rusijos karinis laivas būtų greitai ir lengvai uždarytas arba sunaikintas“, – pridūrė J. Stavridis.

13:59 | V. Zelenskis atleido V. Zalužną iš karinės tarnybos

Prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido iš karinės tarnybos buvusį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadą generolą Valerijų Zalužną.

Kaip praneša „Ukrinform“, tai sakoma gegužės 8 d. įsake Nr. 309/2024.

Dokumente rašoma: „Atleisti generolą Valerijų Zalužną iš karinės tarnybos dėl sveikatos būklės paliekant teisę dėvėti karinę uniformą“.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2024 metų vasario 8 d. V. Zalužnas buvo atleistas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pareigų. Vietoj jo į šias pareigas buvo paskirtas Oleksandras Syrskis.

Kovo 7 d. V. Zelenskis patvirtino V. Zalužno kandidatūrą į Ukrainos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje pareigas.

13:40 | Šaltinis: Ukrainos SBU smogė 2 naftos saugykloms Rusijos Krasnodaro krašte

Ukrainos valstybės saugumo tarnyba (SBU) naktį į ketvirtadienį smogė dviem naftos saugykloms Rusijos Krasnodaro krašte, portalui „The Kyiv Independent“ pranešė su šia informacija susipažinęs šaltinis.

Anot jo, SBU surengė sėkmingą dronų ataką prieš naftos saugyklas Kranodaro krašto Jurovkos kaime.

13:00 | „Putinas gyvena 1942-uosiuose ir iš ten su mumis kalba“ – ekspertas įvertino situaciją Rusijoje

Vladimiras Putinas gegužės 9-osios parado metu tęsė Kremliaus propagandos, kurios esmė yra prilyginti dabartinius įvykius, kaip prieš beveik 80 metų pasibaigusio Antrojo pasaulinio karo tęstinumą, skleidimą. Rusijoje valdžią jau 24 metus uzurpavęs buvęs KGB karininkas, prisimindamas „anuos laikus“, akcentavo „dabartinę kovą su neonacizmu“.

12:06 | Nuotraukos atskleidžia: sparčiai senka Rusijos ginklų atsargos, bet Putinas nesiryžta žengti esminio žingsnio

„Šiuo metu Rusija savo karines pastangas daugiausia remia iš atsargų, o ne didelio masto naujų transporto priemonių ir tam tikrų rūšių ginklų gamybos“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo JAV Karo studijų instituto analitikai.

Instituto analitikai paminėjo leidinio „Newsweek“ publikaciją, kurioje teigiama, kad palydovinės nuotraukos rodo, jog gerokai sumažėjo Rusijos sandėlių atsargos. Lyginant su lygiu iki karo, jos sumenko beveik 32 proc. – nuo 15 152 2021 m. iki 10 389 2024 m. gegužės mėnesį.

„Maždaug pusė šioje bazėje likusių artilerijos sistemų greičiausiai yra netinkamos naudoti dėl netinkamo saugojimo ir dėl to, kad daugelis jų yra Antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sistemos, nesuderinamos su šiuolaikine amunicija“, – teigiama ataskaitoje.

ISW paaiškino, kad Rusija remiasi milžiniškomis sovietinių laikų įrangos ir kitos įrangos atsargomis, kad galėtų palaikyti operacijas ir nuostolius Ukrainoje tokiu lygiu, kuris gerokai viršija dabartinio Rusijos gynybos fondo galimybes.

„Rusija tikriausiai stengsis tinkamai aprūpinti savo dalinius materialinėmis priemonėmis ilguoju laikotarpiu neperkeldama Rusijos ekonomikos į karo ekonomiką – nesiims žingsnio, kurio Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol stengėsi išvengti“, – pabrėžė amerikiečių analitikai.

Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (14 nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) +10 Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

11:37 | Rusijos kariuomenė atakavo Nikopolį – du žmonės žuvo, dar du buvo sužeisti

Dnipropetrovsko srities Nikopolio mieste per rusų apšaudymą žuvo vyras ir moteris, dar du vyrai buvo sužeisti.

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešo artilerija pražudė 62 metų vyrą ir 65 metų moterį. 39 ir 67 metų vyrai buvo sužeisti. Rusai miestą apšaudė nuo pat ryto", – rašoma pranešime.

S. Lysakas informavo, kad užsidegė privatus namas, dar du buvo apgadinti. Nukentėjo ir penki daugiabučiai gyvenamieji namai. Taip pat buvo pataikyta į parduotuvę, du prekybos paviljonus, ūkinius pastatus, dujotiekį.

10:51 | Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 546 vaikai, dar 1 330 buvo sužeisti

Nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 546 vaikai, o dar 1 330 buvo sužeisti. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.

„2024 metų gegužės 9 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 876 vaikai – 546 žuvo ir daugiau kaip 1 330 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.

10:32 | V. Putinas: Rusijos branduolinės pajėgos visada parengtos

Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija nesitaikstys su jokiomis grėsmėmis, o jos strateginės branduolinės pajėgos esą visada parengtos.

„Rusija padarys viską, kad užkirstų kelią pasauliniam susidūrimui, bet kartu neleisime, kad kas nors mums grasintų. Mūsų strateginės pajėgos visada parengtos“, – sakė V. Putinas.

10:16 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 300 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 9 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 478 730 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 429 tankų (+11), 14 281 šarvuotosios kovos mašinos (+35), 12 340 artilerijos sistemų (+23), 1 058 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 793 oro gynybos priemonių (+1), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 775 dronų (+47), 2 192 sparnuotųjų raketų (+41), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 618 automobilių (+69), 2 027 specialiosios technikos vienetų (+8).

09:49 | Pirmieji kadrai iš „Pergalės parado“ Maskvoje – daugybėje Rusijos regionų jis šiemet uždraustas

Rusija ketvirtadienį mini Sovietų Sąjungos pergalę prieš hitlerinę Vokietiją 1945-aisiais ir Raudonojoje aikštėje surengė tradicinį karinį Pergalės dienos paradą.

Tai – trečiasis toks paradas nuo karo Ukrainoje pradžios. Daugybėje Rusijos regionų pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjimo paradai dėl saugumo buvo atšaukti.

Karinis paradas Maskvoje (29 nuotr.) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) +25 Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Karinis paradas Maskvoje, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX) Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Sergejus Šoigu (nuotr. SCANPIX)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karinis paradas Maskvoje

09:34 | NATO karinio komiteto pirmininkas: „Ukrainai dar ne vėlu laimėti“, tačiau su viena sąlyga

NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Robas Baueris neabejoja, kad nepaisant dalinio Rusijos pajėgų proveržio, Ukraina tebeturi galimybę laimėti karą, jei sulauks pakankamai Vakarų paramos.

„Ukrainai dar ne per vėlu. Rusai padarė pažangą, tačiau ji vis dar gana ribota ir vis dar nėra strateginė“, – interviu Nyderlandų transliuotojui VRT sakė R. Baueris.

Admirolas pabrėžė, kad Vakarų pagalbos trūkumas turi pasekmių Ukrainos fronte.

„Svarbiausia, kad mes ir toliau siunčiame pagalbą. Ir kuo ilgiau tęsiasi karas, tuo sunkiau tai padaryti. Daugelis šalių jau dvejus metus tiekia ginklus ir šaudmenis iš savo atsargų, bet ir jos nėra begalinės“, – aiškino R. Baueris.

NATO karinės pratybos Norvegijoje (16 nuotr.) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) +12 NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos Norvegijoje (nuotr. SCANPIX) NATO karinės pratybos (nuotr. SCANPIX)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO karinės pratybos Norvegijoje

Pasak jo, Vakarai gali padaryti du dalykus: dar giliau „iškapstyti“ savo atsargas ir griežčiau reikalauti didinti gynybos pramonės gamybos apimtis.

„Tikriausiai prireiks mažiausiai metų, kad Vakaruose iš tikrųjų padidėtų gamyba. Turėsime įveikti šį laikotarpį, kad Ukraina galėtų pasirengti kitam kontrpuolimui. Tačiau tai nebus lengva“, – užsiminė aukščiausio rango NATO admirolas.

Jis pranešė, kad laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose šiuo metu sutelkta apie 450 000 Rusijos karių.

Be to, R. Baueris patarė Vakarų šalių gyventojams pasirūpinti radijo imtuvais, akumuliatoriniais žibintuvėliais ir vandeniu. Jis paaiškino, kad karo atveju kiltų problemų dėl elektros energijos ir vandens tiekimo.

„Tai nereiškia, kad karas prasidės rytoj. Tačiau artimiausius 15 metų bus labai neramu, nes šios tektoninės galios plokštės pasaulyje pasislenka. Manau, kad svarbu, jog žmonės pradėtų suprasti, kad tai nėra išgalvotas spektaklis“, – pridūrė admirolas.

08:50 | Rusijos Krasnodaro krašte dega naftos bazė, pranešama apie dronų ataką

Gegužės 9-osios naktį keli bepiločiai orlaiviai atakavo naftos bazę Rusijos Krasnodaro krašto Jurovkos gyvenvietėje.

Tai „Telegram“ kanale pranešė BBC rusų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Buvo nuslopinti maždaug šeši dronai, tačiau keli nukrito naftos bazės teritorijoje. Dėl to kilo gaisras – buvo apgadinti keli rezervuarai“, – sakoma pranešime, kuriame remiamasi Krasnodaro krašto operatyviniu štabu.

Pažymima, kad gaisrą gesina 62 ugniagesiai ir 20 technikos vienetų.

08:11 | Gubernatorius: per ukrainiečių išpuolį Rusijos Belgorode sužeisti 8 žmonės

Vakariniame Rusijos mieste Belgorode ir jo apylinkėse per naktinį ukrainiečių išpuolį buvo sužeisti mažiausiai aštuoni žmonės, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

„Belgorodo miestą ir Belgorodo rajoną iš oro atakavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Tiesiogiai pataikyta į gyvenamuosius daugiabučius ir automobilius“, – platformoje „Telegram“ teigė V. Gladkovas.

„Pirminiais duomenimis, sužeisti aštuoni žmonės: septyni suaugusieji ir vienas vaikas“, – rašė jis.

Jis pridūrė, kad penki žmonės su šautinėmis žaizdomis, įskaitant 11 metų mergaitę, sužeistą į koją, buvo nugabenti į ligoninę, o kitiems trims nukentėjusiesiems buvo suteikta pagalba įvykio vietoje.

Belgorode per ataką buvo apgadinta 19 daugiabučių namų, vienas privatus gyvenamasis namas ir 37 automobiliai, sakė V. Gladkovas. Netoliese esančioje Dubovojėje buvo apgadinti keturi namai ir trys automobiliai.

07:42 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios 17 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį paskelbė, kad praėjusią naktį sunaikino 17 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą naktį atakavo 20 atakos dronų „Shahed-131/136“, paleistų iš okupuoto Krymo.

Ukrainiečiai numušė 17 dronų virš Odesos srities.

07:00 | Rusijos agentų fiasko: jau mažiausiai 12 kartų bandė kėsintis į Zelenskio gyvybę

Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis jau sužlugdė „daugiau nei tuziną“ pasikėsinimų jį nužudyti. Paaiškėjo, kad prezidentas vėl vos išvengė mirties. Ukrainos kontržvalgybos tyrėjai antradienį pranešė, kad išardė Rusijos sąmokslą nužudyti prezidentą kartu su kitais aukštais politiniais ir kariniais veikėjais.