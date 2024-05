Svarbiausi įvykiai:

22:10 | Buvęs „Azov“ vadas: padėtis fronte yra bene sudėtingiausia nuo pat karo pradžios

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų majoras, trečiosios šturmo brigados vado pavaduotojas, buvęs „Azov“ vadas Maksimas Žorinas teigia, kad padėtis fronte yra bene sudėtingiausia nuo pat karo pradžios, praneša „UNIAN“.

„2022 m. matėme pasenusią Rusijos kariuomenę ir nepakankamą kovinės patirties turinčių karininkų skaičių. Tačiau šiandien susiduriame su visiškai kitokia kariuomene, nes priešas mokosi ir tobulėja. Praradome daug laiko atidėliodami mobilizaciją, kai priešas ruošėsi naujam kariuomenės judėjimo etapui. Nežinome tikslių scenarijų, bet jie ruošiasi puolimui“, – sakė M. Žorinas.

Kariškis pažymėjo, kad rašo tai ne tam, kad sukeltų paniką, nes yra įsitikinęs, kad ukrainiečiai gali su visu tuo susidoroti.

„Bent jau kariuomenė ruošiasi, daro ir darys viską, ką gali. Tačiau norime, kad visa šalis taip pat dalyvautų ir ruoštųsi“, – sakė majoras.

21:32 | Putinas nebaudžiamas naudoja cheminius ginklus ir brėžia raudonas linijas Vakarams

Rusijos kariuomenė fronto linijose epizodiškai naudoja kare uždraustus cheminius ginklus, tikėdamasi pralaužti Ukrainos gynybą. Jei pasaulis į tai griežtai ir ryžtingai nesureaguos, Rusija pereis prie platesnio tokių ginklų naudojimo, pareiškė JAV analitinio centro „Atlantic Council“ direktoriaus pavaduotoja Europoje Emma Nix.

E. Nix įsitikinusi, kad epizodiškai naudodamas cheminį ginklą Vladimiras Putinas siekia ne kuo daugiau Ukrainos karių žūčių, o išbandyti tarptautinę reakciją ir pabandyti nustatyti, kaip toli jis gali nueiti.

„Todėl būtina ryžtinga tarptautinės bendruomenės reakcija, kad būtų aiškiai parodyta, jog plačiai paplitęs cheminio ginklo naudojimas yra visiškai nepriimtinas ir nebus toleruojamas. (...) Nesugebėjimas pažaboti cheminio ginklo naudojimo Ukrainoje turės katastrofiškų pasekmių tiek ukrainiečiams, tiek tarptautiniam saugumui apskritai“, – pabrėžia analitikas.

Tikėtina, kad sankcijos Kremliaus nesulaikys, o Vakarai nedrįs paleisti raketų į cheminio ginklo gamintojus Rusijoje, todėl Emma Nix mano, kad geriausias Jungtinių Valstijų ir jų sąjungininkų atsakas – suteikti Ukrainai tolimojo nuotolio ginklų ir žvalgybos paramą, kad ukrainiečiai patys galėtų smogti cheminio ginklo objektams.

20:25 | Zelenskis įteikė kvietimą Orbanui: „Vengrijos pozicija mums svarbi“

Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu trečiadienį kalbėjosi su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu ir pakvietė jį dalyvauti birželio 15-16 d. Šveicarijoje vyksiančiame Taikos aukščiausiojo lygio susitikime.

„Turėjau ilgą ir dalykišką pokalbį su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu ir pakviečiau jį į taikos aukščiausiojo lygio susitikimą. Vengrijos pozicija mums svarbi siekiant priartinti taiką ir mūsų bendrą regioninį saugumą.

Pabrėžiau Ukrainos interesą palaikyti gerus kaimyninius santykius su Vengrija, taip pat plėtoti bendradarbiavimą prekybos, energetikos ir logistikos srityse.

Koordinavome tolesnius veiksmus, kad abipusiai naudingu būdu išspręstume visus dvišalius klausimus. Taip pat aptarėme Ukrainos integraciją į ES.

Esu įsitikinęs, kad spartus Ukrainos stojimas į ES bus naudingas abiem mūsų valstybėms“, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.

19:04 | Lenkijos valstybinės institucijos patyrė kibernetinę rusų ataką

Pastarosiomis dienomis Lenkijos valstybinės institucijos patyrė su Rusijos gynybos žvalgyba siejamos programišių grupuotės „APT28“ įvykdytų kibernetinių atakų, pranešė Mokslinis ir akademinis kompiuterių tinklas (NASK).

Pranešama, kad „APT28“ yra susijusi su Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindine žvalgybos valdyba (GRU).

Išpuolis įvykdytas naudojant žalingą programinę įrangą.

Kaip teigiama, Šiaurės Atlanto Taryba pranešė, kad Rusija ir GRU yra susijusios su kibernetinėmis atakomis, kurias „APT28“ įvykdė Vokietijoje ir Čekijoje, taip pat griaunamaisiais veiksmais, nukreiptas prieš kitų NATO sąjungininkių teritorijoje esančią svarbiausią infrastruktūrą ir įstaigas.

Pirmiau Lenkija pareiškė solidarumą Vokietijai ir Čekijai, kurių politinės partijos ir demokratinės institucijos nukentėjo nuo piktybinės rusų kampanijos kibernetinėje erdvėje.

18:52 | Per rusų ataką Charkive sužeisti septyni žmonės

Per rusų ataką Charkive trečiadienį buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai, pranešė vietos pareigūnai.

Pasak šiaurės rytinės Charkivo srities vadovo Oleho Synjehubovo, smūgis suduotas apie 13 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, nukentėjo švietimo įstaiga.

Pranešama, kad rusai smogė vienos mokyklos stadionui.

Pasak prokurorų, nukentėjo trys 14–15 metų berniukai ir aštuonmetė mergaitė.

Charkivo mero Ihorio Terechovo teigimu, jų būklė rimta.

Be to, nukentėjo 55-erių vyras ir dvi moterys.

17:39 | ES šalys sutarė dėl plano panaudoti pelną iš įšaldyto Rusijos turto Ukrainai apginkluoti

Europos Sąjungos valstybės narės trečiadienį pasiekė principinį susitarimą dėl plano, pagal kurį iš įšaldyto Rusijos centrinio banko turto gautas pelnas būtų panaudotas Ukrainai apginkluoti, pranešė pareigūnai.

„Šie pinigai bus skirti Ukrainos atstatymui ir karinei gynybai Rusijos agresijos sąlygomis“, – po ES ambasadorių susitikimo paskelbė blokui rotacijos tvarka pirmininkaujanti Belgija.

„Negali būti stipresnio simbolio ir geresnio šių pinigų panaudojimo, kaip padaryti Ukrainą ir visą Europą saugesne vieta gyventi“, – pridūrė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.

16:41 | JK išsiųs iš šalies Rusijos gynybos atašė

Jungtinės Karalystės vidaus reikalų sekretorius Jamesas Cleverly trečiadienį pareiškė, kad išsiųs iš šalies Rusijos gynybos atašė, „kuris yra nedeklaruotas karinės žvalgybos pareigūnas“.

J. Cleverly sakė parlamentui, kad JK taip pat panaikins diplomatinį statusą kelių Rusijai priklausančių nekilnojamojo turto objektų, įskaitant vieną pietinėje Sasekso grafystėje ir kitą Londone, „kurie, mūsų nuomone, buvo naudojami žvalgybos tikslais“.

Jis pridūrė, kad bus įvesta naujų Rusijos diplomatinių vizų apribojimų, pavyzdžiui, bus nustatytas maksimalus laikas, kurį rusų diplomatai gali praleisti JK.

Šį žingsnį Londonas žengė susirūpinęs dėl akivaizdžiai suaktyvėjusios, jo vertinimu, kenkėjiškos Rusijos veiklos JK teritorijoje. Be kita ko, minimas incidentas, kai buvo padegtos vienos su Ukraina susijusios įmonės patalpos. Jį, kaip įtariama, organizavo Kremlius.

Praėjusį mėnesį dėl šios bylos buvo apkaltintas britas, kuris, kaip teigiama, yra susijęs su samdinių grupe „Wagner“.

Londonas jau anksčiau kaltino Maskvą, kad ji yra atsakinga už dviejų buvusių Rusijos agentų apnuodijimą JK teritorijoje, taip pat už daugybę kibernetinių atakų ir dezinformacijos kampanijų.

JK yra ištikima Ukrainos rėmėja, vykdanti mokymus jos kariams ir tiekianti karinę įrangą kovai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

J. Cleverly sakė, kad naujuoju priemonių paketu siekiama „aiškiai parodyti Rusijai, kad netoleruosime tokio akivaizdaus eskalavimo“.

Jis įspėjo, kad Maskva, reaguodama į šį pareiškimą, kaltins britus rusofobija ir skleis sąmokslo teorijas.

„Tai ne naujiena, o Britanijos žmonės bei Britanijos vyriausybė nepasiduos, ir (prezidento Vladimiro) Putino botai, troliai ir pakalikai jų nekvailins“, – nurodė sekretorius.

„Rusijos paaiškinimas buvo visiškai neadekvatus. Mūsų atsakas bus ryžtingas ir tvirtas, – kalbėjo J. Cleverly. – Mūsų žinia Rusijai aiški: nutraukite šį neteisėtą karą, išveskite savo kariuomenę iš Ukrainos, nutraukite šią kenkėjišką veiklą.“

15:57 | Ukraina augina raumenis: pavijo Rusiją pagal pagaminamų dronų skaičių

Ukrainos gynybos pramonės įmonės „Ukroboronprom“ Hermanas Smetaninas vietos žiniasklaidai papasakojo, kad ukrainiečių dronų gamybos pajėgumų augimas susijęs su keliais faktoriais.

Pastaruoju metu pavyko pagerinti bendradarbiavimą su privačiais gamintojais.

„Matome to rezultatus. 2024-aisiais Ukraina pavijo Rusiją pagal dronų–kamikadzių gamybos skaičių, „Shahed-131“ ir „Shahed-136“ tipo, o taip pat kitų smogiamųjų bepiločių gamybą“, – cituojamas jis „Kanal 24“ straipsnyje.

Jis taip pat pažymėjo, jog teiginys „tai, kas Rusijoje sproginėja, – viskas yra mūsų (dronai)“ yra faktiškai teisingas.

Ukrainos gynybos pramonės atstovas taip pat teigė, kad kuriant naujus ginklų tipus dalyvauja labai daug privačių kūrimo bendrovių ir mokslininkų.

H. Smetaninas pažadėjo, kad valstybė skubiai padidins gamybą ir pradės bendradarbiauti su šiais gamintojais, užtikrindama Ukrainos kariuomenės aprūpinimą reikiama ginkluote.

14:51 | Lenkijos karo žvalgų vadas: „Putinas tikrai jau pasirengęs operacijai prieš vieną iš Baltijos šalių“

Lenkijos karinės kontržvalgybos vadas Jaroslawas Stróżykas viešai pareiškė, kad Rusija jau yra pasiruošusi „mini operacijai“ prieš NATO pasienio valstybes šiaurės rytų Europoje, nes aljansas siekia atgrasyti Maskvą nuo agresijos ir kartu paremti Ukrainą nuo tebevykstančios Rusijos invazijos.

REKLAMA

„Putinas tikrai jau yra pasirengęs kokiai nors mini operacijai prieš vieną iš Baltijos šalių“, – Lenkijos leidiniui „Dziennik Gazeta Prawna“ sakė Jaroslawas Stróżykas, kovo mėnesį paskirtas vadovauti Lenkijos karinei kontržvalgybai.

Jis pridūrė, kad Rusijos vadovas būtų pasirengęs „įžengti į garsųjį Narvos“ pasienio miestą Estijos ir Rusijos pasienyje „arba išsilaipinti vienoje iš Švedijos salų“.

14:24 | Rusija teigia užėmusi dar du kaimus Ukrainoje

Rusija trečiadienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė dar du kaimus Ukrainoje.

Vienas iš nurodytų kaimų yra šiaurės rytinėje Charkivo srityje, kurioje pastarosiomis savaitėmis buvo sutelktas rusų puolimas.

Rusijos kariuomenės daliniai užėmė Kyslivkos kaimą Charkivo regione ir Novokalynovą Donecko srityje, pranešė Gynybos ministerija.

Ukraina šio pranešimo nekomentavo.

13:40 | „Ukrenerho“: po Rusijos smūgių Ukrainos infrastruktūrai galimi laikini elektros atjungimai

Ukrainos elektros operatorė trečiadienį pareiškė, kad po naujausių Rusijos smūgių karo draskomos šalies infrastruktūrai gali būti laikinai atjungiamas elektros energijos tiekimas.

„Rusai pradėjo naują masinį šiluminių ir hidroelektrinių elektrinių puolimą“, – sakė „Ukrenerho“ ir paskelbė, kad „visoje Ukrainoje gali būti atjungiamas elektros energijos tiekimas buitiniams ir pramoniniams vartotojams [...] dėl naujos žalos Ukrainos elektrinių įrangai, kurią sukėlė Rusijos smūgiai“.

13:04 | Ukrainos pajėgos sunaikino 39 rusų paleistas raketas ir 20 dronų

Ukrainos pajėgos trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį rusams surengus masinę ataką, sunaikino 39 raketas ir 20 dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai iš viso paleido 55 įvairaus tipo raketas bei 21 atakos droną.

Iš viso pavyko sunaikinti 59 taikinius: 33 sparnuotąsias raketas Ch-101/Ch-555, keturias sparnuotąsias raketas „Kalibr“, dvi valdomas aviacines raketas Ch-59/Ch-69 bei 20 dronų „Shahed“.

12:16 | „Mes nekariaujame su Rusija“ – Italija Ukrainai uždraudė naudoti savo ginklus Rusijos teritorijoje

Italijos užsienio reikalų ministras Antinio Tajani pareiškė, kad Italija draudžia Ukrainai naudoti jos suteiktus ginklus atakuoti taikinius Rusijoje.

„Visa mūsų siunčiama karinė įranga skirta naudoti tik Ukrainos teritorijoje. Mes neduodame įrangos, kuri gali būti naudojama už Ukrainos ribų. Mes nekariaujame su Rusija“, – sakė A. Tajani, skelbia Italijos leidinys ANSA.

Be to, A. Tajani atsiliepė apie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškimus apie galimą NATO karių dislokavimą Ukrainoje.

„Sprendimus priima NATO, o mes esame Aljanso dalis. Mes nekariaujame su Rusija ir esame prieš karių siuntimą kariauti su rusais“, – pabrėžė politikas.

11:29 | Rusija atsakė į Šimonytės ryžtą siųsti Lietuvos karius į Ukrainą

Lietuvai pareiškus, kad šalies kariai gali būti siunčiami į Ukrainą šiai to paprašius, bet tik į mokomąsias misijas, situaciją pakomentavo Rusijos valdžios atstovai. Vieno Rusijos Dūmos deputato teigimu, „situacijos tai nekeistų, o Lietuvai pridarytų papildomų problemų“.

10:58 | Rusijai surengus naują ataką prieš Ukrainą, Lenkija pakėlė savo aviaciją

Rusijai surengus naują masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, lenkų kariškiai ankstų trečiadienį pranešė, kad Lenkija buvo pakėlusi savo aviaciją.

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pareiškime nurodė, kad „pradėtos visos būtinos procedūros, siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą“.

Ji pridūrė, kad „nuolat stebi padėtį“. Pranešimą cituoja Lenkijos radijas.

10:41 | Šimonytė apie Lietuvos karius Ukrainoje: galime siųsti į mokymo misiją, nebijome Rusijos atsako

Britų leidinys „Financial Times“ (FT) skelbia, kad Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė leidiniui patvirtino, kad Lietuva yra pasirengusi siųsti savo karius į Ukrainą į mokymo misiją.

10:03 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 970 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 8 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 477 430 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 418 tankų (+13), 14 246 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 12 317 artilerijos sistemų (+30), 1 057 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 792 oro gynybos priemonių (+0), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 728 dronų (+11), 2 151 sparnuotosios raketos (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 549 automobilių (+40), 2 019 specialiosios technikos vienetų (+2).

09:24 | Chersono srityje per naktinį rusų apšaudymą vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti

Chersono srities Bilozerkos gyvenvietėje naktį į trečiadienį per rusų apšaudymą žuvo moteris, dar du žmonės buvo sužeisti.

Tai feisbuke pranešė srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, praėjusią naktį Rusijos kariuomenė apšaudė Bilozerkos gyventojų namus.

Savo namuose žuvo 1959 metais gimusi moteris. Dar du žmonės buvo sužeisti.

09:15 | Sankcijos neveikia: Rusija užsienyje įsigijo karinės įrangos už 500 mln. eurų

Rusijos karinių ir civilinių orlaivių gamintoja „Jakovlev“ (buvusi „Irkut“), Rusijos valstybinio gynybos konglomerato „Rostec“ patronuojamoji įmonė, sėkmingai apeina tarptautines sankcijas ir nuo 2022 m. iš užsienio perka karinę įrangą, rašo „The Moscow Times“.

„Be „Irkut“, 2021–2023 m. karinę įrangą užsienyje pirko NPO „Mašinostroitelstvo“ (gaminanti raketas) ir NPP „Avtomatizirovanyje izmeritelnyje kompleksy“ (gaminanti matavimo įrangą ir navigacines sistemas) – kiekviena jų importavo įrangos už 25 mln. dolerių (23 mln. eurų)“, – rašo nepriklausomas Rusijos leidinys.

„The Moscow Times“ pranešė, kad bendrovė „Jakovlev“, gaminanti naikintuvus Su-30 ir kovinius mokomuosius lėktuvus Jak-130, nuo 2022 m. užsienyje įsigijo karinės įrangos už beveik 500 mln. dolerių (466 mln. eurų).

„Jakovlev“ daugiausia pirko komponentų radiolokacinei įrangai ir programuojamų valdiklių kariniams orlaiviams.

08:45 | Juodojoje jūroje – du Rusijos raketnešiai su 12 raketų „Kalibr“

Trečiadienio, gegužės 8 d., 7 val. duomenimis, Juodojoje jūroje yra du Rusijos raketnešiai su 12 raketų „Kalibr“.

Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje yra trys Rusijos laivai, tarp jų – du raketnešiai, kurių bendra salvė – iki 24 raketų „Kalibr“.

08:24 | Rumunijos prezidentas pareiškė esąs pasirengęs aptarti sistemos „Patriot“ perdavimą Ukrainai

Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas pareiškė, kad yra pasirengęs aptarti klausimą dėl Ukrainos aprūpinimo oro gynybos sistema „Patriot“.

Jis tai sakė žurnalistams Vašingtone po susitikimo su JAV prezidentu Joe Bidenu, pranešė „Reuters“.

„Pastarosiomis savaitėmis diskutuojama, kas galėtų pasiųsti sistemas „Patriot“ į Ukrainą (...) Prezidentas Bidenas tai paminėjo (...) per mūsų susitikimą ir aš pasakiau, kad esu atviras diskusijoms“, – sakė K. Iohannisas.

Jis sakė aptarsiąs šį klausimą su Rumunijos Aukščiausiąja gynybos taryba, „kad pamatytume, ką galime pasiūlyti ir ką galime gauti mainais, nes nepriimtina palikti Rumuniją be oro gynybos“.

07:52 | Keli sprogimai ir masyvus gaisras Luhanske: rusai kaltina ukrainiečių raketas ATACMS

Naktį iš antradienio į trečiadienį laikinai okupuotame Ukrainos mieste Luhanske nugriaudėjo keli sprogimai. Pirminiais duomenimis, mieste degė naftos sandėlis. Apie tai pranešė apsišaukėliškos Luhansko „liaudies respublikos“ kovotojų lyderis Leonidas Pašičnikas.

07:25 | Rusai atakavo energetikos objektus šešiose Ukrainos srityse

Rusijos pajėgos naktį į trečiadienį vėl surengė masinę ataką prieš elektros energijos gamybos ir perdavimo objektus – raketomis buvo apšaudytos šešios sritys. Tai „Telegram“ kanale pranešė Energetikos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Priešas neatsisako planų palikti ukrainiečius be šviesos. Dar viena masinė ataka prieš mūsų energetiką! Buvo atakuojami elektros gamybos ir perdavimo objektai Poltavos, Kirovohrado, Zaporižios, Lvivo, Ivano Frankivsko ir Vinycios srityse“, – informavo ministerijos vadovas Hermanas Haluščenka.

Jis pažymėjo, kad atakos padariniai tikslinami, energetikai juos jau šalina.

Ministras pabrėžė, kad taupus elektros vartojimas yra kiekvieno ukrainiečio indėlis į pergalę.

„Ypač svarbu ją atsakingai vartoti ryto ir vakaro valandomis“, – priminė H. Haluščenka.

07:00 | Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą

Rusija naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą, smogdama sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis bei dronais, trečiadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Karines oro pajėgas cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Pranešama, kad sprogimai buvo girdimi Zaporižios, Ivano Frankivsko, Lvivo ir Kyjivo srityse.

Visuose Ukrainos srityse skambėjo oro pavojaus sirenos. Informacijos apie nukentėjusiuosius kol kas nepateikta.