Ekspertai įspėja apie absurdiškai atrodančius rusų tankus – gali būti pavojingesni, nei atrodo

Šie improvizuoti šarvai – karštligiškos Rusijos pastangos apsisaugoti nuo atskriejančios amunicijos, pavyzdžiui, artilerijos, prieštankinių raketų ar mažų dronų su sprogmenimis.

Nors abi kariuomenės naudojo tokią taktiką, Rusija pastarosiomis savaitėmis pristatė keistai atrodančią, nors ir akivaizdžiai veiksmingą naujovę, kurią kai kurie Ukrainos karo stebėtojai vadina „tankas vėžlys“.

Video of an armored assault by Russia's 5th Motorized Rifle Brigade on Krasnohorivka, and another appearance of a tank with a massive counter-FPV shelter and EW jammer, which continues to driving after a DPICM strike. It looks like the lead tank in the first video has a… pic.twitter.com/fQk3FN6ymx

