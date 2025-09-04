Ukrainos dronai rugpjūtį sudavė 17 smūgių į Rusijos naftos objektus
Rugpjūtį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų daliniai, bendradarbiaudami su kitais gynybos pajėgų daliniais, surengė 17 smūgių į Rusijos naftos perdirbimo infrastruktūrą.
Tarp taikinių buvo naftos perdirbimo gamyklos, degalų ir tepalų saugyklos bei naftos siurblinės. Kai kurie objektai per mėnesį buvo atakuoti du kartus, pranešė Nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdi.
Naftos perdirbimo gamyklos gamina naftos produktus Rusijos kariuomenei: benziną, dyzeliną, aviacinį kurą ir žibalą. Smūgiais siekiama sumažinti priešo puolimo potencialą ir apsunkinti degalų logistiką.
Vokietija Kyjivo sąjungininkų susitikime teiks pasiūlymą dėl Ukrainos gynybos stiprinimo
Vokietija ketvirtadienį per Kyjivo sąjungininkų susitikimą siūlys padėti sustiprinti Ukrainos oro gynybą kaip būsimų saugumo garantijų dalį, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis vokiečių vyriausybėje.
Berlynas, kuris išlieka didžiausias karinės pagalbos Ukrainai tiekėjas po Jungtinių Valstijų, taip pat pasiūlys kitos ginkluotės ir karinių mokymų, tačiau iki šiol vengė žadėti siųsti taikos palaikymo pajėgas.
Medvedevas pagrasino Jungtinei Karalystei ir jos ministrą išvadino „anglišku idiotu“
Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos saugumo tarybos pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pagrasino Jungtinei Karalystei, rašo „Sky news“. Šalies užsienio reikalų ministrą jis išvadino „anglišku idiotu“.
D. Medvedevas pareiškė, kad britų turtas gali būti konfiskuotas atsakant į Jungtinės Karalystės neseniai suteiktą paramą Ukrainai.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 84 rusų dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 84 Rusijos paleistus dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo trečiadienio 19.30 val. rusai atakavo Ukrainą 112 kovinių dronų ir įvairaus tipo imitacinių bepiločių.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Ketvirtadienio 9.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė arba neutralizavo 84 dronus.
Registruoti 28 dronų smūgiai 17 vietų. Bepiločių nuolaužos nukrito penkiose vietose.
Incidentas ore: Ispanijos premjero lėktuvas turėjo apsisukti
Ispanijos premjero Pedro Sanchezo lėktuvas susidūrė su problemomis ir turėjo apsisukti, skelbia „Sky news“.
P. Sanchezas skrido į Paryžių, kur ketvirtadienį vyksta Europos lyderių susitikimas dėl karo Ukrainoje.
Pranešama, kad dėl to lėktuvas turėjo grįžti į Madridą.
Anksčiau šią savaitę įvyko incidentas su Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen lėktuvu. Lėktuvas prarado GPS ryšį, pilotai turėjo leistis naudodami popierinius žemėlapius.
Įtariama, kad trikdžius sukėlė Rusija.
Kol kas nėra jokių įrodymų, kad šie du incidentai yra susiję.
NATO vadovas atkirto Zacharovai: „Ne jiems spręsti“
NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neturi veto teisės spręsti, ar Vakarų valstybės gali dislokuoti karius Ukrainoje kaip saugumo garantijų dalį, jei bus sudarytos paliaubos.
„Kodėl mus domina, ką Rusija mano apie karius Ukrainoje? Tai suvereni šalis. Ne jiems spręsti“, – sakė M. Rutte.
Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“, kuriai vadovauja Prancūzija ir Britanija, lyderiai vėliau ketvirtadienį ketina surengti derybas dėl planuojamų saugumo garantijų.
Likus kelioms valandoms iki derybų Paryžiuje pradžios, Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad užsienio garantijos Ukrainai yra „absoliučiai nepriimtinos“.
„Tai ne Ukrainos saugumo garantijos, o pavojaus Europos žemynui garantijos“, – ekonomikos forumo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose užkulisiuose sakė ministerijos atstovė Marija Zacharova.
Ji pridūrė, kad Rusija nesvarstys užsienio kariuomenės dislokavimo Ukrainoje „jokiu formatu“.
Zelenskis įspėja: po dvejų metų nei jūra, nei vandenynas neapsaugos nuo karo
Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, po dvejų metų Rusija turės daug raketų, kurių nuotolis sieks iki 5000 kilometrų. Tai jis pareiškė interviu leidiniui „Le Point“.
„Kai kurie žiniasklaidos šaltiniai teigia, jog jei Ukrainos kariai paliktų rytinius mūsų šalies regionus, būtų atkurta taika. Tai netiesa. Putinas įsiveržė į Krymą, kad paverstų jį atskaitos tašku ir apsuptų pietus. Kitaip tariant – tam, kad pasiruoštų naujam puolimui. Jis užėmė dalį mūsų rytų dar 2014 m., kad panaudotų tai kaip pradinę poziciją visai regiono okupacijai.
Jei rytoj mes kažkokiu būdu paliktume Donbasą, o tai tikrai neįvyks, atvertume Putinui erdvę prie pusantro milijono gyventojų turinčio miesto – Charkivo. Jis taip pat užimtų pramonės centrą Dniprą. Tai atvertų jam dar daugiau galimybių“, – pabrėžė šalies vadovas.
Pasak V. Zelenskio, jei V. Putinui pavyktų užgrobti visą Ukrainą, tai taptų atspirties tašku tolesnei agresijai.
V. Zelenskis atkreipė dėmesį, kad tai, ar V. Putinas žengs toliau, priklausys nuo Europos tvirtumo.
„Jei Europa bus stipri, jis greičiausiai nieko nedarys. Bet jei silpna – bus pažeidžiama Rusijos veiksmų. Nuo Maskvos iki Paryžiaus mažiau nei 3000 kilometrų. Raketos, kuriomis Rusija šiandien atakuoja Ukrainą, gali skrieti iki 2500 kilometrų. Mes patys turime raketų, kurių nuotolis siekia 3000 kilometrų.
Ką turiu omenyje? Šis karas skatina technologinę plėtrą ne tik čia, Europoje, bet ir Rusijoje. Dėl to nebėra vadinamųjų „tolimųjų karų“. Patikėkite, po dvejų metų rusai – kaip ir mes – turės daug raketų, galinčių skrieti 5000 kilometrų. Nei jūra, nei vandenynas nebepajėgs apsaugoti. Vieną dieną raketų nuotolis gali siekti net 10 000 kilometrų “, – aiškino V. Zelenskis.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 840 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 4 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 085 410 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 840 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 157 (+0) priešo tankus, 23 241 (+4) šarvuotą kovos mašiną, 32 385 (+43) artilerijos sistemas, 1 479 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 215 (+2) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 56 045 (+261) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 686 (+22) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 60 692 (+92) automobilių ir degalų cisternas, 3 956 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Prabilo apie geriausią scenarijų Ukrainai: tikina, kad tai gali atverti kelią į pergalę
Vakarų analitikas tvirtina, kad laikinas karo veiksmų įšaldymas padidintų Ukrainos galimybes ateityje susigrąžinti savo teritorijas.
Kadangi nei JAV, nei Europa nėra pasirengusios suteikti Ukrainai tokių pajėgumų, kokių reikia pergalei mūšio lauke, būtina ieškoti alternatyvų. Laikinas karo veiksmų įšaldymas be teisinio teritorinių praradimų pripažinimo galėtų suteikti Ukrainai laiko sustiprinti savo gynybą ir ekonomiką, „The Telegraph“ tvirtino geopolitikos strategas ir politologas Markas Brolinas.
Trumpas paatviravo dėl Ukrainos: maniau, kad šį karą užbaigti bus lengviausia
Donaldas Trumpas prisipažino, kad nesitikėjo, jog karą Ukrainoje bus taip sunku sustabdyti, rašoma portale UNIAN.
JAV prezidentas vis dar tikisi konfliktą išspręsti diplomatiškai, nepaisant kylančių abejonių, ar Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimas išvis įvyks.
„Aš tai stebėjau, mačiau ir kalbėjau apie tai su V. Putinu ir V. Zelenskiu. Kažkas turi įvykti, bet jie dar nėra tam pasirengę. Tačiau kažkas turi įvykti. Mes tai padarysime“, – sakė D. Trumpas.
Johnsonas be užuolankų rėžė Trumpui: „Buvo šlykštu žiūrėti“
Buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sukritikavo savo ilgai gintą JAV prezidentą Donaldą Trumpą, rašo „Politico“.
Jis pasmerkė D. Trumpo sprendimą nutiesti raudoną kilimą Vladimirui Putinui.
B. Johnsonas yra ilgametis Ukrainos rėmėjas. Anot jo, nors D. Trumpas teisus bandydamas užbaigti karą Ukrainoje, jo susitikimas su V. Putinu buvo „šlykštus“.
Podoliakas įvardijo galimą karo Ukrainoje pabaigos scenarijų
Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas įvardijo galimą karo pabaigos scenarijų, rašo UNIAN.
Anot jo, karo veiksmų sustabdytas dabartinėje fronto linijoje yra laikomas vienu iš karo pabaigos scenarijų.
Rusija: Ukrainos siekiamos saugumo garantijos yra „pavojaus Europos žemynui garantijos“
Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad Kyjivo siekiamos saugumo garantijos yra „pavojaus Europos žemynui garantijos“.
Toks pareiškimas nuskambėjo prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių derybas šiuo klausimu.
Paryžiaus viršūnių susitikimui pirmininkaus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai, o jo tikslas – padidinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui po virtinės nesėkmingų bandymų pasiekti paliaubas daugiau nei trejus metus trunkančiame kare.
„Kyjivo lyderio idėjos, kurios iš esmės yra Europos rėmėjų iniciatyvų kopija (...) yra absoliučiai nepriimtinos“, – sakė rusų užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.
Kalbėdama ekonomikos forumo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose užkulisiuose, M. Zacharova pavadino Ukrainos laukiamas garantijas „tramplinu į terorą, provokacijoms prieš mūsų šalį“.
„Tai ne Ukrainos saugumo garantijos, o pavojaus Europos žemynui garantijos“, – sakė ji.
Be to, ji pareiškė, kad Rusija nesvarstys užsienio karių dislokavimo Ukrainoje „jokiu formatu“.
„Rusija neketina aptarinėti iš esmės nepriimtinos, bet kokios formos ir formato saugumo griovimo, užsienio intervencijos Ukrainoje“, – teigė M. Zacharova.
V. Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ši siektų diplomatinio konflikto sprendimo“.
Tačiau jis taip pat teigė, kad kol kas nemato „jokių ženklų iš Rusijos, kad ji nori nutraukti karą“.
Paryžiuje susitinka Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ketvirtadienį Paryžiuje susitinka Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, siekdami dar kartą padidinti spaudimą Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui, kuris pažadėjo, kad Rusija tęs kovą Ukrainoje, jei nebus pasiektas taikos susitarimas.
Vakaruose didėja nusivylimas dėl to, ką lyderiai vadina Rusijos prezidento nenoru sudaryti susitarimo, kuris užbaigtų trejus su puse metų trunkančią Maskvos invaziją į Ukrainą.
Zelenskis perspėjo Europą: jei taip nutiks, pavojus kils visiems
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Ukrainos teritorinės nuolaidos tik paskatintų Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną panaudoti užgrobtas teritorijas kaip naują atsparos tašką puolimui prieš Europą. Apie tai jis kalbėjo prancūzų žiniasklaidai, rašo „Ukrainska Pravda“.
V. Zelenskis pabrėžia, kad su teritorinėmis nuolaidomis Ukraina sutikti negali.
„Kai kurie žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad jei Ukrainos kariai pasitrauks iš rytinių mūsų šalies regionų, ten bus atkurta taika. Bet tai nėra tiesa. Putinas užgrobė Krymą, kad galėtų jį panaudoti kaip atsparos tašką pietų apsupties operacijai.
2014 m. jis užgrobė dalį mūsų šalies rytų, kad galėtų ją panaudoti kaip placdarmą visiškai okupuoti šiuos regionus. Jei rytoj mes kažkokiu būdu pasitrauktume iš Donbaso, o to nebus, mes atvertume Putinui neapsaugotą erdvę šalia pusantro milijono gyventojų turinčio Charkivo miesto. Jis taip pat užimtų pramoninį centrą Dnieprą. Tai atvertų jam naujas galimybes“, – sako jis.
Pasak V. Zelenskio, europiečiai turėtų mąstyti kitaip ir įsivaizduoti, kas būtų, jei V. Putinui pavyktų įgyvendinti savo pirminį planą – užimti visą Ukrainą.
„Jei Putinui pavyktų užimti visą mūsų šalį, jis ją panaudotų kaip placdarmą. Ar jis tai padarys, priklausys nuo to, kiek stipri bus Europa. Jei Europa bus stipri, jis tikriausiai nieko nedarys, bet jei ji bus silpna, ji nukentės nuo Rusijos veiksmų“, – perspėja V. Zelenskis.
Tuo tarpu fašistas pucinas pasirodė esas didesnis komikas nei ponas Zelenskis: jo pasiūlymas vykti į Maskvą yra akivaizdūs spąstai, jei fašistui rūpėtų taika, jis siūlytų susitikti tarkim Turkijoje.
Tuo tarpu kacapų mėsa baiginėjasi:Ukrainos genštabo duomenimis, žūna mažiau nei 800.
Slava Ukraini, smert kacapam!
Paryžiuje – daug vilčių dėl Ukrainos, laukiama Trumpo skambučio
Paryžiuje prasidėjo „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas, skelbia „Sky news“. Prieš jį Prancūzijos prezidentas trumpai pakomentavo.
„Ačiū visiems, kolegos, už dalyvavimą. Dabar visi esame prisijungę, ačiū, kad taip greitai sutikote prisijungti prie mūsų tiek asmeniškai, tiek internetu, ir ačiū, pone Prezidente Volodymyrai, kad šiandien esate čia, Paryžiuje, kartu su visais lyderiais, kurie tai padarė įmanoma“, – sakė jis.
Ukrainos ir jos sąjungininkų viršūnių susitikime bus aptariamos saugumo garantijos Kyjivui, taip pat galimybė dislokuoti karines pajėgas.
Vėliau prisijungs JAV prezidentas Donaldas Trumpas.