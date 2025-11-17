Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis(13 nuotr.)
+9
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
TIESIOGIAI
s.
Karas Ukrainoje
Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai
Rusijos smūgiai viename rytų Ukrainos Charkivo regiono mieste nusinešė trijų žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas. Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.
Naktį Balaklijos centrui smogė dvi rusų raketos, savo platformos „Telegram“ paskyroje pranešė Vitalijus Karabanovas.
„Preliminariais duomenimis, per naktinį raketų smūgį Balaklijos mieste žuvo trys žmonės“, – rašė jis.
Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.
Devyni asmenys buvo nuvežti į ligoninę. „Deja, vis dar gauname pranešimų apie galimus sužeistuosius“, – pridūrė V. Karabanovas.
Charkivo srities gubernatorius Olegas Synegubovas pirmiau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra keturiolikmetė mergaitė, dvylikametis vaikas ir 61-erių vyriškis.
Nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį Rusija beveik kasdien atakuoja Ukrainos teritoriją dronais ar raketomis.
Penktadienį Rusijai smogus keletui Ukrainos sostinės Kyjivo daugiabučių namų, žuvo septyni žmonės.
Artėjant žiemai, Maskva taip pat ėmė įnirtingiau pulti ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Savo ruožtu Kyjivas reguliariai atakuoja Rusijoje esančias naftos saugyklas, perdirbimo gamyklas ir kitokius infrastruktūros objektus.
Fronto linijose Rusijos kariuomenė toliau žengia į priekį, ypač pietinėje Ukrainos dalyje, kur sekmadienį užėmė dar du kaimus.