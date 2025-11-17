 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai

2025-11-17 07:09 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-17 07:09

Rusijos smūgiai viename rytų Ukrainos Charkivo regiono mieste nusinešė trijų žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas. Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.

Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai (nuotr. Telegram)
13

Rusijos smūgiai viename rytų Ukrainos Charkivo regiono mieste nusinešė trijų žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas. Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.

REKLAMA
4

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:07

Kruvina rusų ataka Charkivo regione: yra žuvusių ir sužeistų, tarp jų – vaikai

Rusijos smūgiai viename rytų Ukrainos Charkivo regiono mieste nusinešė trijų žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas. Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.

Naktį Balaklijos centrui smogė dvi rusų raketos, savo platformos „Telegram“ paskyroje pranešė Vitalijus Karabanovas.

„Preliminariais duomenimis, per naktinį raketų smūgį Balaklijos mieste žuvo trys žmonės“, – rašė jis.

Dar dešimt žmonių buvo sužeista, tarp sužeistųjų yra vaikų, pridūrė jis.

Devyni asmenys buvo nuvežti į ligoninę. „Deja, vis dar gauname pranešimų apie galimus sužeistuosius“, – pridūrė V. Karabanovas.

Charkivo srities gubernatorius Olegas Synegubovas pirmiau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra keturiolikmetė mergaitė, dvylikametis vaikas ir 61-erių vyriškis.

Nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį Rusija beveik kasdien atakuoja Ukrainos teritoriją dronais ar raketomis.

Penktadienį Rusijai smogus keletui Ukrainos sostinės Kyjivo daugiabučių namų, žuvo septyni žmonės.

Artėjant žiemai, Maskva taip pat ėmė įnirtingiau pulti ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Savo ruožtu Kyjivas reguliariai atakuoja Rusijoje esančias naftos saugyklas, perdirbimo gamyklas ir kitokius infrastruktūros objektus.

Fronto linijose Rusijos kariuomenė toliau žengia į priekį, ypač pietinėje Ukrainos dalyje, kur sekmadienį užėmė dar du kaimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų