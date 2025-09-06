Ar karas Ukrainoje gali baigtis iki 2026 metų? Ukrainos karinė žvalgyba nurodo sąlygas

Rusai penktadienį pražudė keturis Donecko srities gyventojus, vieną sužeidė
Penktadienį Rusijos kariuomenė pražudė keturis Donecko srities gyventojus ir sužeidė vieną žmogų, praneša „Ukrinform“.
„Rugsėjo 5 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: tris Siverske ir vieną Bilycke. Per parą dar vienas asmuo regione buvo sužeistas“, – tinkle „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.
Iš viso nuo plataus masto invazijos pradžios Donecko regione žuvo 3587 žmonės, dar 8016 buvo sužeisti. Į bendrą Rusijos aukų skaičių Donecko regione neįtraukti Mariupolis ir Volnovacha.
Kaip pranešta anksčiau, Donecko regione Rusijos kariai surengė seriją oro smūgių Kostiantynivkai, apgadindami ligonines, gyvenamuosius pastatus ir energetikos infrastruktūrą.
Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai pirmiausia turi užtikrinti Europa
Donaldas Trumpas prižada spręsti Ukrainos saugumo garantijų klausimą. Pasak jo, karas Ukrainoje privalo būti užbaigtas taikiai, kitaip „kaina bus labai didelė“, rašo portalas UNIAN.
JAV prezidentas teigia, kad saugumo garantijų klausimas bus išspręstas, tačiau pabrėžia, kad pagrindinis vaidmuo tenka Europai.
„Mes tai išspręsime. Mes jiems padėsime. Klausykite, norime išgelbėti daug gyvybių, todėl imsimės veiksmų. Žmonės to tikisi. Bet pirmiausia – Europa. Jie nori būti pirmieji, jie nori, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.
Didelė grupė vaikų iš Rusijos okupuotų teritorijų saugiai grąžinta į Ukrainą
Iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų pagal Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ („Grąžinkime vaikus į Ukrainą“) grąžinta didelė grupė Ukrainos vaikų, penktadienį vakare pranešė prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, rašo „Ukrinform“.
„Okupacijos metais jie patyrė priespaudą ir prievartą, jiems buvo brukama Rusijos propaganda, bet šiandien jie yra saugūs ir gauna reikiamą pagalbą Ukrainoje“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo prezidento kanceliarijos vadovas.
Rusai surengė 476 smūgius 15-ai gyvenviečių Zaporižios srityje
Per pastarąją parą rusų okupantai surengė 476 smūgius 15-ai gyvenviečių Zaporižios regione, praneša ukrainiečių naujienų agentūra „Ukrinform“. Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Rusijos kariai surengė penkis oro smūgius Uspenivkai, Novoandrijivkai, Červona Krinicijai ir Malynivkai.
334-iais įvairių modifikacijų (daugiausia FPV) dronais smogta Červonodniprovskai, Zapasnei, Stepnohirskai, Plavniams, Huliaipolei, Ščerbakams, Novopavlivkai, Novodanylivkai, Mala Tokmačkai ir Čarivnei.
Dviem MLRS raketomis smogta Mala Tokmačkai ir Bilogirijai.
135 artilerijos smūgiai paleisti į Plavnių, Huliaipolės, Ščerbakų, Novodanylivkos, Mala Tokmačkos ir Čarvinės teritorijas.
Per šiuos smūgius nebuvo sužeistas nė vienas civilis gyventojas.
Gauta 17 pranešimų apie žalą privatiems namams, butams ir ūkio pastatams.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per praėjusią parą okupantai iš viso surengė 569 smūgius 14-ai gyvenviečių Zaporižios regione, sužeisdami septynis žmones.
Zelenskis atsakė Putinui: „Jis gali atvykti į Kyjivą“
Vladimiras Putinas pasiūlė Volodymyrui Zelenskiui susitikti Maskvoje, tačiau Ukrainos prezidentas šį pasiūlymą atmetė. Pasak V. Zelenskio, kvietimas vykti į Rusijos sostinę buvo skirtas tik derybų vilkinimui, rašo portalas UNIAN.
„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų atakas ir puolimus. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – pareiškė Ukrainos vadovas, pridurdamas, kad V. Putinas tai puikiai supranta.
V. Zelenskis ne kartą yra teigęs, jog yra pasirengęs susitikti su Kremliaus vadovu bet kokiu formatu. Todėl pasiūlymas susitikti Maskvoje, anot jo, tėra taktinis bandymas vilkinti dialogą.
„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, žinoma, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems yra nepriimtina“, – sakė V. Zelenskis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pabrėžė, kad akivaizdu – V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo nebus. Prieš susitikimą su Prancūzijos prezidentu F. Merzas teigė, jog Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės aptars karą Ukrainoje „atsižvelgdamos į tai, kad Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimas, nepaisant praėjusią savaitę Vašingtone pasiekto D. Trumpo ir V. Putino susitarimo, akivaizdžiai neįvyks“.
Ar karas Ukrainoje gali baigtis iki 2026 metų? Ukrainos karinė žvalgyba nurodo sąlygas
Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas patikino, kad Ukraina deda visas pastangas, jog taikos susitarimas ir konflikto pabaiga būtų pasiekti kuo greičiau, praneša UNIAN.
Pasak A. Jusovo, tam, kad karas baigtųsi dar iki 2026 m., turi sutapti daug veiksnių. Jis pabrėžė sankcijų ir ekonominio spaudimo šaliai agresorei stiprinimo svarbą, taip pat būtinybę didinti gynybinę bei ekonominę pagalbą Ukrainai ir užtikrinti griežtesnę partnerių poziciją.
Kalbėdamas apie galimą karo veiksmų užbaigimą dar šiais metais, jis priminė, kad kiekvienas analitikas, nagrinėdamas konkrečią problemą, pateikia įvairius scenarijus ir prognozuoja jų tikimybę.
„Svarbūs tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai – ekonominė padėtis Rusijoje, jos patirti nuostoliai. Vis dėlto galutinį rezultatą dažniausiai lemia tai, kas vyksta tiesiogiai mūšio lauke“, – teigė A. Jusovas.
Jis taip pat pabrėžė, kad galimas karo pabaigos laikas priklauso nuo Ukrainos gynybos pajėgų gebėjimo atremti priešą, diplomatinių pastangų bei visuomenės pasirengimo toliau ginti savo šalį.
„Įvertinus visus šiuos veiksnius, galima daryti tam tikras išvadas. Tačiau faktas tas, kad Ukraina deda visas įmanomas pastangas, jog šis konfliktas kuo greičiau baigtųsi ir būtų pasiektas taikos susitarimas“, – pridūrė jis.