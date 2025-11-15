 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas neberems savo ilgametės sąjungininkės Marjorie Taylor Greene

2025-11-15 12:01 / šaltinis: BNS
2025-11-15 12:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad po virtinės nesutarimų nebeteiks paramos savo ilgametei sąjungininkei Marjorie Taylor Greene, pavadindamas kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėją „pykčio ištroškusia beprote“.

Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad po virtinės nesutarimų nebeteiks paramos savo ilgametei sąjungininkei Marjorie Taylor Greene, pavadindamas kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėją „pykčio ištroškusia beprote“.

0

Tai žymi nepaprastą skilimą D. Trumpo judėjime „Make America Great Again“ (MAGA), likus metams iki JAV kadencijos vidurio rinkimų, prezidentui sulaukiant vis daugiau kritikos dėl pragyvenimo išlaidų krizės ir Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) skandalo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš atsiimu savo paramą ir pritarimą „kongresmenei“ Marjorie Taylor Greene“, – savo tinkle „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

„Viskas, ką matau „keistuolę“ Marjorie darant – tai SKUNDAI, SKUNDAI, SKUNDAI!“ – teigė jis.

D. Trumpas teigė, kad būtų atviras galimybei paremti M. T. Greene oponentą, jei kiti respublikonai jos Džordžijos valstijoje nuspręstų mesti iššūkį jai pirminiuose rinkimuose, sakydamas, kad žmonės ten „pavargo nuo jos ir jos išdaigų“.

„Jei kandidatuos tinkamas žmogus, jis turės mano visišką ir nepalenkiamą paramą. Ji pasuko kraštutinių kairiųjų kryptimi“, – sakė D. Trumpas.

D. Trumpo sprendimai pirminiuose rinkimuose palaikyti kandidatus, metančius iššūkį respublikonams, kuriuos jis vadino nepakankamai lojaliais, anksčiau dažniausiai baigdavosi jų naudai.

M. T. Greene greitai atsakė į D. Trumpo pareiškimą socialiniame tinkle „X“, paskelbusi: „Aš negarbinu Donaldo Trumpo ir jam netarnauju.“

Ji tvirtino, kad D. Trumpas puola ją siekdamas nubausti ir norėdamas pasiųsti įspėjimą kitiems respublikonams, nes ji palaiko Kongreso pastangas paraginti administraciją paviešinti visus J. Epsteino tyrimo dokumentus.

Tai įvyko kebliu D. Trumpui metu – po didelių pralaimėjimų keleriuose rinkimuose šio mėnesio pradžioje, kurie sukėlė respublikonams nerimą likus metams iki 2026 metų kadencijos vidurio rinkimų.

51 metų ugningoji M. T. Greene iki šiol buvo užkietėjusi D. Trumpo rėmėja – netgi kovą kreipdamasi į Kongresą ji dėvėjo kepuraitę su užrašu „Trumpas buvo teisus dėl visko“.

Nuo to laiko ji su juo nesutarė daugybe klausimų, o D. Trumpas pirmadienį pirmą kartą išreiškė nusivylimą, sakydamas, kad  M. T. Greene „nuklydo nuo kelio“.

Pirmieji ženklai pasirodė, kai vasarą ji Izraelio karą Gazos Ruože pavadino genocidu.

M. T. Greene taip pat kritikavo sveikatos apsaugą ir, ypač, pragyvenimo išlaidų krizę, ragindama D. Trumpą sutelkti dėmesį į „namų frontą“, o ne į užsienio politiką ir taikos susitarimus.

Turbūt jautriausia kritikos sritis buvo M. T. Greene pozicija dėl J. Epsteino skandalo, kuris pastarosiomis dienomis vėl įtraukė D. Trumpą į spąstus, demokratams paviešinus naują elektroninių laiškų rinkinį.

Vasarą tapusi pagrindiniu balsu, raginančiu užtikrinti teisingumą liūdnai pagarsėjusio seksualinio nusikaltėlio aukoms, M. T. Greene šią savaitę buvo viena iš nedaugelio MAGA maištininkų, kurie palaikė demokratų raginimą balsuoti ir spausti D. Trumpą paviešinti su J. Epsteino tyrimu susijusius dokumentus.

„Ir, žinoma, jis mane smarkiai persekioja, kad parodytų pavyzdį, kuris gąsdintų visus kitus respublikonus prieš kitą savaitę vyksiantį balsavimą dėl Epsteino dokumentų paviešinimo“, – penktadienio vakarą savo „X“ įraše sakė M. T. Greene.

„Iš tiesų stebina, kaip sunkiai jis kovoja, kad Epsteino dokumentai nebūtų paskelbti, jog jis iš tikrųjų pasiekia tokį lygį“, – pridūrė ji.

Staigus M. T. Greene pozicijos pokytis paskatino spėliones, kad ji sieks prezidento posto 2028 metais, nors ji pati tokias kalbas atmetė kaip „nepagrįstus gandus“.

Savo kandžiais komentarais demokratų ir žurnalistų atžvilgiu pagarsėjusi M. T. Greene anksčiau buvo žinoma kaip arši D. Trumpo politikos gynėja.

Ji taip pat pritarė „QAnon“ sąmokslo teorijoms ir 2018 metais pareiškė, neva Kalifornijos miškų gaisrus sukėlė kosminis lazeris, kurį valdė žydų Rothschildų (Rotšildų) šeima.

