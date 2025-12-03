 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai įvertino JAV ir Rusijos derybas

2025-12-03 21:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 21:18

Po Maskvoje įvykusio JAV ir Rusijos derybininkų susitikimo Baltieji rūmai skelbia, kad pokalbis su Vladimiru Putinu buvo „išsamus“ ir „produktyvus“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau informuotas apie aptartas taikos derybų detales, o Kremlius neigia teiginius, esą V. Putinas atmetė Vašingtono planą.

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi (nuotr. SCANPIX)
11

Po Maskvoje įvykusio JAV ir Rusijos derybininkų susitikimo Baltieji rūmai skelbia, kad pokalbis su Vladimiru Putinu buvo „išsamus“ ir „produktyvus“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau informuotas apie aptartas taikos derybų detales, o Kremlius neigia teiginius, esą V. Putinas atmetė Vašingtono planą.

REKLAMA
0

D. Trumpui buvo pranešta apie „išsamų ir produktyvų susitikimą“ tarp V. Putino ir aukšto rango JAV derybininko Steve‘o Witkoffo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris – du pagrindiniai derybų komandos nariai – po taikos derybų kalbėjosi su JAV prezidentu ir Ukrainos pareigūnais.

REKLAMA
REKLAMA

Informavo Trumpą ir ukrainiečius

„JAV ir Rusija surengė išsamų ir produktyvų susitikimą. Specialusis pasiuntinys S. Witkoffas ir J. Kushneris po susitikimo informavo prezidentą ir ukrainiečius“, – sakė pareigūnas.

REKLAMA

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

Šie komentarai paskelbti po to, kai Kremlius pareiškė, jog neteisinga teigti, kad V. Putinas atmetė per susitikimą aptartą JAV pasiūlytą planą, nes derybos buvo tik pirmasis nuomonių apsikeitimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jurijus Ušakovas BNS Foto
Kremlius rėžė: Rusijos „sėkmė“ turėjo įtakos deryboms
Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
Kremlius reikalauja neviešinti derybų dėl Ukrainos detalių: „Kuo tyliau, tuo produktyviau“ (9)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Europa pratrūko: Putinas tik apsimetinėja (27)
Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę (13)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų