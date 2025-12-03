Baltieji rūmai įvertino JAV ir Rusijos derybas

D. Trumpui buvo pranešta apie „išsamų ir produktyvų susitikimą“ tarp V. Putino ir aukšto rango JAV derybininko Steve‘o Witkoffo.
S. Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris – du pagrindiniai derybų komandos nariai – po taikos derybų kalbėjosi su JAV prezidentu ir Ukrainos pareigūnais.
Informavo Trumpą ir ukrainiečius
„JAV ir Rusija surengė išsamų ir produktyvų susitikimą. Specialusis pasiuntinys S. Witkoffas ir J. Kushneris po susitikimo informavo prezidentą ir ukrainiečius“, – sakė pareigūnas.
Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi(11 nuotr.)
Šie komentarai paskelbti po to, kai Kremlius pareiškė, jog neteisinga teigti, kad V. Putinas atmetė per susitikimą aptartą JAV pasiūlytą planą, nes derybos buvo tik pirmasis nuomonių apsikeitimas.
Šaltinis:
tv3.lt
