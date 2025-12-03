 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius reikalauja neviešinti derybų dėl Ukrainos detalių: „Kuo tyliau, tuo produktyviau“

2025-12-03 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 15:37

Kremlius reikalauja, kad nebūtų viešinamos derybų su JAV dėl galimo karo Ukrainoje užbaigimo detalės. 

Putino atstovas pripažino, kad Rusija net negalvoja apie paliaubas: įvardijo ir priežastį (nuotr. SCANPIX)
12

Kremlius reikalauja, kad nebūtų viešinamos derybų su JAV dėl galimo karo Ukrainoje užbaigimo detalės. 

REKLAMA
3

„Kuo tyliau vyks šios derybos, tuo produktyvesnės jos bus, – po ilgo prezidento Vladimiro Putino susitikimo su amerikiečių derybininkais Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja naujienų agentūra TASS. – Mes laikysimės šio principo ir tikimės, kad mūsų amerikiečių kolegos taip pat laikysis šio principo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors per antradienio vakarą vykusius pokalbius susitiarimas nebuvo pasiektas, D. Peskovas teigė, kad tai nereiškia JAV taikos plano atmetimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Esame pasirengę susitikti tiek, kiek reikės, kad būtų pasiektas sprendimas dėl taikos“, – pabrėžė D. Peskovas. Esą bet kuriuo metu gali būti surengtas dar vienas V. Putino pokalbis telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

REKLAMA

„Kai kurie amerikiečių pasiūlymai daugiau ar mažiau priimtini“

JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas per savo šeštąjį susitikimą su V. Putinu pateikė JAV svarstymus dėl taikos. Pirmą kartą jį per susitikimą Kremliuje lydėjo D. Trumpo žentas J. Kushneris.

Ir V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas po penkias valandas trukusio susitikimo sakė, kad kompromisas dar nerastas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai kurie amerikiečių pasiūlymai daugiau ar mažiau priimtini, tačiau dėl jų reikia tartis“, – sakė J. Ušakovas, kurį cituoja TASS. Kitos formuluotės Maskvai esą nepriimtinos. Pagrindinis ginčytinas klausimas, regis, yra Rusijos reikalavimas Ukrainai atsisakyti dalies savo teritorijos. V. Putinas reikalauja viso Donbaso, nors jo pajėgos nekontroliuoja visos šios teritorijos. Kyjivas tai atmeta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Tam tikras diplomatinis laimėjimas Kremliui yra tai, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris po susitikimo Kremliuje nekalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o išskrido atgal į JAV.

„Jie pažadėjo mums grįžto namo į Vašingtoną“, – sakė J. Ušakovas. Maskva labai vertina tiesioginį kontaktą su JAV.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Europa pratrūko: Putinas tik apsimetinėja (5)
Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę (3)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Po teiginių apie atmestą JAV planą – Kremlius pateikė savo atsaką
Rusijos ir JAV derybos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Jei Europa staiga pradės karą“ – po šių Putino žodžių ekspertas išklojo viską (76)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų