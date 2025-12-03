Kremlius reikalauja neviešinti derybų dėl Ukrainos detalių: „Kuo tyliau, tuo produktyviau“

„Kuo tyliau vyks šios derybos, tuo produktyvesnės jos bus, – po ilgo prezidento Vladimiro Putino susitikimo su amerikiečių derybininkais Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja naujienų agentūra TASS. – Mes laikysimės šio principo ir tikimės, kad mūsų amerikiečių kolegos taip pat laikysis šio principo“.
Nors per antradienio vakarą vykusius pokalbius susitiarimas nebuvo pasiektas, D. Peskovas teigė, kad tai nereiškia JAV taikos plano atmetimo.
„Esame pasirengę susitikti tiek, kiek reikės, kad būtų pasiektas sprendimas dėl taikos“, – pabrėžė D. Peskovas. Esą bet kuriuo metu gali būti surengtas dar vienas V. Putino pokalbis telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Kai kurie amerikiečių pasiūlymai daugiau ar mažiau priimtini“
JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas per savo šeštąjį susitikimą su V. Putinu pateikė JAV svarstymus dėl taikos. Pirmą kartą jį per susitikimą Kremliuje lydėjo D. Trumpo žentas J. Kushneris.
Ir V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas po penkias valandas trukusio susitikimo sakė, kad kompromisas dar nerastas.
„Kai kurie amerikiečių pasiūlymai daugiau ar mažiau priimtini, tačiau dėl jų reikia tartis“, – sakė J. Ušakovas, kurį cituoja TASS. Kitos formuluotės Maskvai esą nepriimtinos. Pagrindinis ginčytinas klausimas, regis, yra Rusijos reikalavimas Ukrainai atsisakyti dalies savo teritorijos. V. Putinas reikalauja viso Donbaso, nors jo pajėgos nekontroliuoja visos šios teritorijos. Kyjivas tai atmeta.
Tam tikras diplomatinis laimėjimas Kremliui yra tai, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris po susitikimo Kremliuje nekalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o išskrido atgal į JAV.
„Jie pažadėjo mums grįžto namo į Vašingtoną“, – sakė J. Ušakovas. Maskva labai vertina tiesioginį kontaktą su JAV.
