  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius rėžė: Rusijos „sėkmė“ turėjo įtakos deryboms

2025-12-03 16:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 16:35

Kremliaus pareigūnas mano, kad neseniai paskelbti Rusijos kariuomenės laimėjimai mūšio lauke darė įtaką Maskvos deryboms su Donaldo Trumpo komanda dėl Ukrainos. Anot Vladimiro Putino patarėjo Jurijaus Ušakovo, kariniai pranešimai sustiprino Rusijos pozicijas ir formavo palankesnę užsienio partnerių nuomonę apie galimą taikos susitarimą.

Jurijus Ušakovas BNS Foto
11

Kremliaus pareigūnas mano, kad neseniai paskelbti Rusijos kariuomenės laimėjimai mūšio lauke darė įtaką Maskvos deryboms su Donaldo Trumpo komanda dėl Ukrainos. Anot Vladimiro Putino patarėjo Jurijaus Ušakovo, kariniai pranešimai sustiprino Rusijos pozicijas ir formavo palankesnę užsienio partnerių nuomonę apie galimą taikos susitarimą.

0

V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas pasidalijo daugiau informacijos apie Maskvoje vykusias derybas su D. Trumpo komanda dėl Ukrainos, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Ušakovas užsiminė, jog Rusijos derybinei pozicijai galėjo padėti neseniai paskelbti pranešimai apie „sėkmę“ mūšio lauke.

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

Aptarta ir Ukrainos narystė NATO

„Rusijos kariai savo kariniais laimėjimais prisidėjo prie palankesnės mūsų užsienio partnerių nuomonės apie taikos susitarimo galimybes“, – sakė jis žurnalistams.

Šią savaitę Rusija pareiškė visiškai užėmusi strategiškai svarbų Pokrovsko miestą rytų Ukrainoje, tačiau Ukraina šiuos teiginius paneigė.

J. Ušakovas taip pat teigė, kad buvo aptarta Ukrainos narystė NATO.

Aljanso generalinis sekretorius Markas Rutte vakar pareiškė, jog tai turėtų būti nagrinėjama atskirai ir dalyvaujant NATO pareigūnams.

