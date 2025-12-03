Kremlius rėžė: Rusijos „sėkmė“ turėjo įtakos deryboms

V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas pasidalijo daugiau informacijos apie Maskvoje vykusias derybas su D. Trumpo komanda dėl Ukrainos, rašo „Sky News“.
J. Ušakovas užsiminė, jog Rusijos derybinei pozicijai galėjo padėti neseniai paskelbti pranešimai apie „sėkmę“ mūšio lauke.
Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi(11 nuotr.)
Derybos dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Aptarta ir Ukrainos narystė NATO
„Rusijos kariai savo kariniais laimėjimais prisidėjo prie palankesnės mūsų užsienio partnerių nuomonės apie taikos susitarimo galimybes“, – sakė jis žurnalistams.
Šią savaitę Rusija pareiškė visiškai užėmusi strategiškai svarbų Pokrovsko miestą rytų Ukrainoje, tačiau Ukraina šiuos teiginius paneigė.
J. Ušakovas taip pat teigė, kad buvo aptarta Ukrainos narystė NATO.
Aljanso generalinis sekretorius Markas Rutte vakar pareiškė, jog tai turėtų būti nagrinėjama atskirai ir dalyvaujant NATO pareigūnams.
tv3.lt
