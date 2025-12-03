„Ptakha – „Balta banda“. Mergina ir chuliganas išleido dainą. Mano tekstas, jo muzika“, – savo „Telegram“ kanale antradienio vakarą paskelbė propagandistė.
Rusų reperis Ptakha žinomas dėl to, kad prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, jis nepaliko šalies ir nepasisakė prieš karą, o liko gyventi Rusijoje ir palaipsniui tapo režimą palaikančiu viešu asmeniu.
Nuo kritikos iki pagyrų
Pavyzdžiui, 2022 m. gruodžio 15 d., Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenko savo „X“ profilyje pasidalino pokalbių laidos ištrauka, kurioje Ptakha teigia, kad „žmonės neturi jokios idėjos, kodėl Rusija kariauja su Ukraina“.
Russian rapper Ptaha says on Russian TV that people have no idea why Russia is at war with Ukraine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 15, 2022
He adds that Wagner's mercenaries are fighting because they earn money that way (their salaries really are large). pic.twitter.com/6vAhZ13FhS
Anot leidinio „Newsweek“, Ptakha tąkart atrodė abejojantis „sovietine ideologija“, pagal kurią rusai „kovoja su vokiečiais“, o tai, jo nuomone, yra „labai abejotina“.
Tai buvo nuoroda į vieną iš Kremliaus naratyvų, kuriuos Vladimiras Putinas nurodė kaip invazijos priežastį – esą būtinybę „denacifikuoti“ Ukrainą.
Taip pat 2022 m. Ptakha prorusiškame televizijos kanale NTV kritikavo V. Putino įvestą mobilizaciją, pareikšdamas, kad į frontą jaunuoliai „varomi kaip avys“, o sergantys žmonės siunčiami be medicininės patikros.
Tiesa, vėliau leidiniui „The Insider“ jis tikino, kad remia „Specialiąją karinę operaciją“ (taip okupantai vadina Kremliaus pradėtą karą Ukrainoje), tačiau turi klausimų. Jo teigimu, prezidento administracija, kaip ir pats Vladimiras Putinas, į adekvačias pastabas reaguoja normaliai.
„Pasaka apie kažkokį supertotalitarizmą mūsų šalyje, kur negalima nieko pasakyti, yra visiška nesąmonė“, – sakė Ptakha.
Tuo tarpu 2017 m. Ptakha viešai šaipėsi iš Rusijos opozicionierių Aleksejų Navalną remiančių žmonių.
Kiti Zacharovos pasisakymai
Marija Zacharova yra Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai nuo 2015 metų. Ji gerai žinoma dėl aštrių ir provokuojančių pasisakymų prieš Vakarų šalis ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
M. Zacharova, svaidydamasi skandalingais pasisakymais dėl Vakarų, buvo sureagavusi ir į Baltijos šalių sprendimą atsijungti nuo BRELL žiedo. „Laisvė“ nuo mokslo ir švietimo, suvereniteto ir plėtros Baltijos šalims jau įvyko. Tai yra logiška šalių ir tautų, kadaise turėjusių visas prielaidas klestėjimui ir nepriklausomybei, naikinimo tąsa“, – pareiškė ji.
