Anksčiau trečiadienį paskelbta, kad ES įstatymų leidėjai ir valstybės narės preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą į bloką.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Bendrija žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro.
Atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimus apie šį žingsnį, Kremlius pareiškė, kad taip ES pasmerkė save brangiems energijos ištekliams.
„Tai tik paspartins procesą, kuris vyksta pastaraisiais metais – Europos ekonomika praranda savo lyderės potencialą“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Šis Bendrijos Susitarimas žymi kompromisą tarp valstybių narių ir Europos Parlamento (EP), norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.
Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.
ES 2022 metais ėmėsi veiksmų, kad atsisakytų rusiškos naftos, tačiau Vengrijai ir Slovakijai, neturinčioms išėjimo į jūrą, suteikė išimčių.
Praėjus beveik ketveriems metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, blokas siekia nutraukti dideles Maskvos pajamas iš energijos eksporto.
Rusiškų dujų dalis kalbant apie ES importą sumažėjo nuo 45 proc. 2021 metais iki 19 proc. 2024 metais. Vis dėlto, nors Europa sumažino tiekimą vamzdynais, ji iš dalies perėjo prie SGD – jos gabenamos jūra, iškraunamos uostuose ir vėl tiekiamos į tinklą.
Po Jungtinių Valstijų (45 proc.) Rusija išlieka viena pagrindinių tiekėjų, kuriai 2024 metais teko 20 proc. ES SGD importo – apie 20 mlrd. kubinių metrų iš maždaug 100 mlrd. kub. metrų.
Šiais metais Rusija turėtų į ES eksportuoti SGD už 15 mlrd. eurų.
2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.
Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.
Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti EP ir valstybės narės.
