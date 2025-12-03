 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius, dėl ES ketinimų uždrausti rusiškų dujų importą, pareiškė, kad tai sukels bloko galios mažėjimą

2025-12-03 14:35 / šaltinis: BNS
2025-12-03 14:35

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad dėl Europos Sąjungos (ES) sprendimo iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą Bendrijoje energija ims brangti, taip paspartindama, anot Maskvos, bloko galios mažėjimą.

Dujos (Kęstutis Vanagas/Fotobankas)

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad dėl Europos Sąjungos (ES) sprendimo iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą Bendrijoje energija ims brangti, taip paspartindama, anot Maskvos, bloko galios mažėjimą.

REKLAMA
4

Anksčiau trečiadienį paskelbta, kad ES įstatymų leidėjai ir valstybės narės preliminariai sutarė iki 2027 metų rudens uždrausti visą rusiškų dujų importą į bloką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Bendrija žengia į naują erą be rusiško iškastinio kuro.

REKLAMA
REKLAMA

Atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimus apie šį žingsnį, Kremlius pareiškė, kad taip ES pasmerkė save brangiems energijos ištekliams.

REKLAMA

„Tai tik paspartins procesą, kuris vyksta pastaraisiais metais – Europos ekonomika praranda savo lyderės potencialą“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Šis Bendrijos Susitarimas žymi kompromisą tarp valstybių narių ir Europos Parlamento (EP), norėjusio, kad draudimas įsigaliotų greičiau.

Ilgalaikių sutarčių draudimas įsigalios vėliausiai 2027 metų lapkričio 1 dieną.

ES 2022 metais ėmėsi veiksmų, kad atsisakytų rusiškos naftos, tačiau Vengrijai ir Slovakijai, neturinčioms išėjimo į jūrą, suteikė išimčių.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjus beveik ketveriems metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, blokas siekia nutraukti dideles Maskvos pajamas iš energijos eksporto.

Rusiškų dujų dalis kalbant apie ES importą sumažėjo nuo 45 proc. 2021 metais iki 19 proc. 2024 metais. Vis dėlto, nors Europa sumažino tiekimą vamzdynais, ji iš dalies perėjo prie SGD – jos gabenamos jūra, iškraunamos uostuose ir vėl tiekiamos į tinklą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po Jungtinių Valstijų (45 proc.) Rusija išlieka viena pagrindinių tiekėjų, kuriai 2024 metais teko 20 proc. ES SGD importo – apie 20 mlrd. kubinių metrų iš maždaug 100 mlrd. kub. metrų.

Šiais metais Rusija turėtų į ES eksportuoti SGD už 15 mlrd. eurų.

2027-ųjų lapkričio 1-osios terminas taikomas dujotiekiais tiekiamoms dujoms. 2027-ųjų sausio 1-ąją įsigalios ilgalaikių sutarčių dėl suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) draudimas.

Draudimas trumpalaikėms sutartims dėl SGD įsigalios 2026 metų balandžio 25 dieną, o trumpalaikėms sutartims dėl dujotiekiais tiekiamų dujų – 2026 metų birželio 17-ąją.

Šį grafiką dabar turi galutinai patvirtinti EP ir valstybės narės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų