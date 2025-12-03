 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Mogherini po apklausos paleista atliekant tyrimą dėl sukčiavimo

2025-12-03 11:31 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 11:31

Buvusi Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų vadovė Federica Mogherini ir dar du asmenys buvo paleisti po apklausos atliekant tyrimą dėl sukčiavimo, trečiadienį pranešė Europos prokuratūra (EPPO). 

Europai reikia migrantų (nuotr. SCANPIX)

0

Trims įtariamiesiems pranešta apie jiems pateiktus kaltinimus, įskaitant sukčiavimu per viešuosius pirkimus, korupcija, interesų konfliktu ir profesinės paslapties pažeidimu, sakoma pranešime. 

Asmenys buvo paleisti nesant rizikos, kad jie pabėgs.

Antradienį Belgijos policija atliko kratas Europos išorės veiksmų tarnybos (EEAS) biuruose Briuselyje ir Europos koledžo patalpose Briugėje. Taip pat buvo apieškoti įtariamųjų namai. Tyrimo centre - įtariamas sukčiavimas, susijęs  su diplomatų mokymo kursais, finansuojamais ES lėšomis. 

F. Mogherini, buvusi Italijos užsienio reikalų ministrė, šiuo metu eina Europos Sąjungos diplomatų akademijos direktorės ir Europos kolegijos rektorės pareigas. Anksčiau ji buvo EEAS vadovė.

Belgijos žiniasklaida pranešė, kad kiti du įtariamieji yra buvęs EEAS generalinis sekretorius ir Europos kolegijos direktoriaus pavaduotojas. 

Pasak prokuratūros, EEAS pavedė Europos kolegijai įgyvendinti ES diplomatų mokymo programą po konkurso. Vykstančiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama tam, ar universitetas bei jo atstovai iš anksto žinojo apie atrankos kriterijus arba tai, kad laimės projektą, dar prieš paskelbiant konkursą.

Europos kolegija pareiškė visapusiškai bendradarbiaujanti su pareigūnais. 

Prokuratūra antradienį pareiškė, kad „yra rimtų įtarimų“, jog buvo pažeistos finansinės taisyklės ir nutekinta konfidenciali informacija, tačiau pabrėžė, jog visi su tuo 

