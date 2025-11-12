 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LRTK skyrė 3,1 tūkst. eurų baudą už ES sankcijų pažeidimą

2025-11-12 16:33 / šaltinis: BNS
2025-11-12 16:33

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) pripažino D. B. pažeidus ES nustatytas sankcijas ir už draudžiamų televizijos programų platinimą internete skyrė 3,1 tūkst. eurų baudą.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Kaip trečiadienį pranešė LRTK, atlikus stebėseną, nustatyta, kad interneto svetainėje iptvtelevizija.site123.me vartotojams buvo siūloma galimybė matyti daugiau kaip 1040 televizijos programų, tarp jų buvo rusiškos televizijos programos „Pervyi Kanal“, „Rossiya 1“, „Rossiya 24“, „NTV“, „Mir“, kurių transliavimas ES ir Lietuvoje sustabdytas pagal galiojančius ES Tarybos reglamentus.

Komisija konstatavo, kad buvo platinamos televizijos programos, kurioms taikomos ES ribojamosios priemonės, todėl tokia veikla laikoma tarptautinių sankcijų nevykdymu.

Nutarimą pasirašęs komisijos pirmininkas Mantas Martišius pabrėžia, kad ES ribojamųjų priemonių laikymasis yra „esminė demokratinės valstybės atsakomybės dalis“.

LRTK raštu kreipėsi į D. B., prašydama pateikti paaiškinimus dėl nustatyto pažeidimo ir pakvietė jį dalyvauti administracinio nusižengimo protokolo surašyme, tačiau asmuo į kvietimus neatsiliepė ir į posėdį neatvyko.

Dėl to administracinio nusižengimo byla buvo išnagrinėta jam nedalyvaujant.

Įvertinusi surinktus duomenis, komisija nustatė, kad D. B. veiksmai atitinka Administracinių nusižengimų kodekse numatytą pažeidimą – tarptautinių sankcijų nevykdymą. Vadovaudamasi šia nuostata, komisija skyrė jam 3,1 tūkst. eurų baudą, atitinkančią šio straipsnio sankcijos vidurkį.

Panašus atvejis, anot LRTK, nustatytas birželio 19 dieną, kai fizinis asmuo neteisėtai platino draudžiamas rusiškas televizijos programas per svetainę shop.tvdosug.tv.

Tuomet atlikus patikrinimą ir įvertinus asmens paaiškinimus, buvo nustatyta, kad jis bendradarbiavo su Komisija ir pripažino pažeidimą, todėl taikytas mažesnis baudos dydis – 500 eurų.

Remiantis ES Tarybos reglamentais, draudžiama transliuoti, sudaryti galimybes transliuoti ar kitaip prisidėti prie turinio, kurį teikia subjektai, įtraukti į sankcijų sąrašą.

Šios ribojamosios priemonės taikomos siekiant užkirsti kelią dezinformacijos ir propagandos sklaidai prieš ES ir jos valstybes nares, teigiama pranešime.

Pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymą, LRTK yra kompetentinga institucija, užtikrinanti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje, kai jos susijusios su radijo ir televizijos programų transliavimu, retransliavimu ar platinimu internete.

