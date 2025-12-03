 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Darbuotojus pribloškė radinys: tualete gulėjo nuo alkoholio apsvaigęs meškėnas

2025-12-03 21:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 21:02

Jungtinėse Valstijose meškėnas įsigavo į alkoholio parduotuvę ir padaugino stipriųjų gėrimų iš jo paties sudaužytų butelių. Parduotuvės Ašlande Virdžinijos valstijoje darbuotoja šeštadienio rytą rado gyvūną be sąmonės gulinį tualete, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė gyvūnų apsaugos organizacija „Hanover County Animal Protection & Shelter“.

Policiją pribloškė radinys: tualete gulėjo nuo alkoholio apsvaigęs meškėnas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėse Valstijose meškėnas įsigavo į alkoholio parduotuvę ir padaugino stipriųjų gėrimų iš jo paties sudaužytų butelių. Parduotuvės Ašlande Virdžinijos valstijoje darbuotoja šeštadienio rytą rado gyvūną be sąmonės gulinį tualete, socialiniame tinkle „Facebook" pranešė gyvūnų apsaugos organizacija „Hanover County Animal Protection & Shelter".

Į pagalbą iškviestas gyvūnų apsaugos grupės darbuotojas vietoje konstatavo, kad meškėnas parduotuvėje išvartė kelias lentynas.

Alkoholio buteliai sudužo ir ant grindų susidarė balos. Gyvūną darbuotoja rado tualete „stipriai apsvaigusį“ ir be sąmonės, rašo organizacija.

Meškėnas buvo paleistas į laukinę gamtą

Meškėnas buvo nuvežtas į gyvūnų globos namus, kur išsiblaivė.

Po kelių valandų miego ir nenustačius jokių sužalojimų jis vėl buvo paleistas į laukinę gamtą.

