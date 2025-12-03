Darbuotojus pribloškė radinys: tualete gulėjo nuo alkoholio apsvaigęs meškėnas

Į pagalbą iškviestas gyvūnų apsaugos grupės darbuotojas vietoje konstatavo, kad meškėnas parduotuvėje išvartė kelias lentynas.
Alkoholio buteliai sudužo ir ant grindų susidarė balos. Gyvūną darbuotoja rado tualete „stipriai apsvaigusį“ ir be sąmonės, rašo organizacija.
Meškėnas buvo paleistas į laukinę gamtą
Meškėnas buvo nuvežtas į gyvūnų globos namus, kur išsiblaivė.
Po kelių valandų miego ir nenustačius jokių sužalojimų jis vėl buvo paleistas į laukinę gamtą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.