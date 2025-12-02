 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ilgo posėdžio metu Trumpas, panašu, užsnūdo

2025-12-02 21:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 21:54

Antradienį kabineto posėdyje JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsidūrė dėmesio centre ne dėl sprendimų – susitikimo metu jis kelis kartus atrodė užsnūdęs, kai jį liaupsinę ministrai vienas po kito sakė kalbas, rašo CNN.

Ilgo posėdžio metu Trumpas, panašu, užsnūdo (nuotr. Getty)
10

2

Valstybės sekretorius Marco Rubio buvo paskutinis, kuris antradienį pasakė kalbą, kai prezidento D. Trumpo kabineto nariai, sėdėdami prie stalo, gausiai gyrė savo šalies vadovą. Susitikimas truko beveik dvi valandas, o atrodė, kad prezidentas kelis kartus vis prarasdavo dėmesį.

Trumpas atrodė užsnūdęs

M. Rubio gyrė D. Trumpo „transformacinę“ užsienio politiką, o prezidentas, sėdėdamas šalia jo, susmuko kėdėje ir užsimerkė. Tuomet jis staiga pasisuko, išsitiesė ir pažvelgė į valstybės sekretorių.

Po akimirkos JAV prezidento akys vėl užsimerkė, kai M. Rubio pasakojo anekdotą apie koledžo futbolo atkrintamųjų varžybų sezoną.

Kabineto nariai aplink stalą garsiai juokėsi. Prezidentas liko beveik nejudrus – vos kilstelėjo lūpas ir trumpam mirktelėjo.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Per ilgą susitikimą D. Trumpas kelis kartus užsimerkė, todėl atrodė, kad jis snaudžia, įskaitant ir tada, kai prekybos sekretorius Howardas Lutnickas aistringai kalbėjo, o darbo sekretorė Lori Chavez-DeRemer nuodugniai pasakojo apie darbo jėgos plėtros pastangas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

