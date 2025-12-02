Ilgo posėdžio metu Trumpas, panašu, užsnūdo

Valstybės sekretorius Marco Rubio buvo paskutinis, kuris antradienį pasakė kalbą, kai prezidento D. Trumpo kabineto nariai, sėdėdami prie stalo, gausiai gyrė savo šalies vadovą. Susitikimas truko beveik dvi valandas, o atrodė, kad prezidentas kelis kartus vis prarasdavo dėmesį.
Trumpas atrodė užsnūdęs
M. Rubio gyrė D. Trumpo „transformacinę“ užsienio politiką, o prezidentas, sėdėdamas šalia jo, susmuko kėdėje ir užsimerkė. Tuomet jis staiga pasisuko, išsitiesė ir pažvelgė į valstybės sekretorių.
Po akimirkos JAV prezidento akys vėl užsimerkė, kai M. Rubio pasakojo anekdotą apie koledžo futbolo atkrintamųjų varžybų sezoną.
Kabineto nariai aplink stalą garsiai juokėsi. Prezidentas liko beveik nejudrus – vos kilstelėjo lūpas ir trumpam mirktelėjo.
Per ilgą susitikimą D. Trumpas kelis kartus užsimerkė, todėl atrodė, kad jis snaudžia, įskaitant ir tada, kai prekybos sekretorius Howardas Lutnickas aistringai kalbėjo, o darbo sekretorė Lori Chavez-DeRemer nuodugniai pasakojo apie darbo jėgos plėtros pastangas.
