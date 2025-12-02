 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Hegsethas: JAV „dar tik pradėjo“ smūgiuoti įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams

2025-12-02 21:40 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 21:40

Jungtinės Valstijos „dar tik pradėjo“ atakuoti įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, antradienį tvirtino gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas, nepaisant augančio pasipiktinimo dėl smūgių, kurie, pasak kritikų, prilygsta neteisėtoms egzekucijoms.

Pete Hegseth (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos „dar tik pradėjo“ atakuoti įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, antradienį tvirtino gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas, nepaisant augančio pasipiktinimo dėl smūgių, kurie, pasak kritikų, prilygsta neteisėtoms egzekucijoms.

REKLAMA
0

P. Hegsethas ir prezidento Donaldo Trumpo administracija sulaukė ypač didelės kritikos dėl incidento, kai JAV pajėgos surengė pakartotinį smūgį į jau nukentėjusį laivą, ir per jį, kaip pranešama, žuvo du žmonės, likę gyvi per ankstesnį smūgį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiek Baltieji rūmai, tiek Pentagonas stengėsi atriboti P. Hegsethą nuo sprendimo, kuris, kai kurių įstatymų leidėjų nuomone, gali būti karo nusikaltimas, ir kaltę suvertė admirolui, kuris tiesiogiai vadovavo operacijai.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes dar tik pradėjome smūgiuoti narkotikų kontrabandos laivams ir siųsti narkoteroristus į jūros dugną, nes jie nuodija amerikiečius“, – sakė P. Hegsethas per kabineto posėdį.

REKLAMA

„Turėjome šiokią tokią pauzę, nes šiuo metu sunku rasti laivų, kuriems būtų galima smogti – o tai ir yra esmė, ar ne? Atgrasymas turi būti svarbus“, – pridūrė jis.

Anksčiau antradienį Pentagono spaudos sekretorė Kingsley Wilson tvirtino, kad smūgiai buvo teisėti. Operacijos „yra teisėtos pagal JAV ir tarptautinę teisę, o visi veiksmai atitinka ginkluoto konflikto teisę“, – sakė ji spaudos konferencijoje.

REKLAMA
REKLAMA

P. Hegsethas remia pakartotinius smūgius

K. Wilson taip pat pakartojo Baltųjų rūmų teiginį, kad admirolas Frankas Bradley, kuris dabar vadovauja JAV specialiųjų operacijų vadavietei, priėmė „sprendimą pakartotinai smogti narkoteroristų laivui“, sakydama, kad vyresnysis karinio jūrų laivyno pareigūnas „veikė pagal aiškius ir seniai patvirtintus įgaliojimus, siekdamas užtikrinti, kad laivas būtų sunaikintas“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Bet kokiems pakartotiniams smūgiams, tokiems kaip tie, kuriems davė komandą admirolas Bradley, sekretorius 100 procentų pritaria“, – pridūrė ji.

K. Wilson kalbėjo draugiškai nusiteikusiai auditorijai, nes dešimtys žurnalistų, kurie anksčiau šiais metais atsisakė pasirašyti naują ribojančią Pentagono žiniasklaidos politiką, negalėjo dalyvauti renginyje.

REKLAMA

D. Trumpo administracija tvirtina, kad ji faktiškai kariauja su įtariamais „narkoteroristais“, ir rugsėjo pradžioje smogė laivams, kurie, jos teigimu, gabeno narkotikus – per šią kampaniją iki šiol žuvo daugiau nei 80 žmonių.

Pakartotinis smūgis, kurio metu žuvo išgyvenusieji, įvyko rugsėjo 2 d. ir, atrodo, prieštarauja paties Pentagono Karo teisės vadovo nuostatoms, kuriose teigiama, kad „įsakymas šaudyti į nelaimės ištiktus žmones yra akivaizdžiai neteisėtas“.

Demokratų senatoriai griežtai pasmerkė rugsėjo 2-osios smūgius. Jacky Rosen ir Chrisas Van Hollenas teigė, kad šis incidentas gali būti karo nusikaltimas, o Chrisas Murphy apkaltino P. Hegsethą „atsakomybės permetimu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų