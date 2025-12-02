Hegsethas: JAV „dar tik pradėjo“ smūgiuoti įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams

P. Hegsethas ir prezidento Donaldo Trumpo administracija sulaukė ypač didelės kritikos dėl incidento, kai JAV pajėgos surengė pakartotinį smūgį į jau nukentėjusį laivą, ir per jį, kaip pranešama, žuvo du žmonės, likę gyvi per ankstesnį smūgį.
Tiek Baltieji rūmai, tiek Pentagonas stengėsi atriboti P. Hegsethą nuo sprendimo, kuris, kai kurių įstatymų leidėjų nuomone, gali būti karo nusikaltimas, ir kaltę suvertė admirolui, kuris tiesiogiai vadovavo operacijai.
„Mes dar tik pradėjome smūgiuoti narkotikų kontrabandos laivams ir siųsti narkoteroristus į jūros dugną, nes jie nuodija amerikiečius“, – sakė P. Hegsethas per kabineto posėdį.
„Turėjome šiokią tokią pauzę, nes šiuo metu sunku rasti laivų, kuriems būtų galima smogti – o tai ir yra esmė, ar ne? Atgrasymas turi būti svarbus“, – pridūrė jis.
Anksčiau antradienį Pentagono spaudos sekretorė Kingsley Wilson tvirtino, kad smūgiai buvo teisėti. Operacijos „yra teisėtos pagal JAV ir tarptautinę teisę, o visi veiksmai atitinka ginkluoto konflikto teisę“, – sakė ji spaudos konferencijoje.
P. Hegsethas remia pakartotinius smūgius
K. Wilson taip pat pakartojo Baltųjų rūmų teiginį, kad admirolas Frankas Bradley, kuris dabar vadovauja JAV specialiųjų operacijų vadavietei, priėmė „sprendimą pakartotinai smogti narkoteroristų laivui“, sakydama, kad vyresnysis karinio jūrų laivyno pareigūnas „veikė pagal aiškius ir seniai patvirtintus įgaliojimus, siekdamas užtikrinti, kad laivas būtų sunaikintas“.
„Bet kokiems pakartotiniams smūgiams, tokiems kaip tie, kuriems davė komandą admirolas Bradley, sekretorius 100 procentų pritaria“, – pridūrė ji.
K. Wilson kalbėjo draugiškai nusiteikusiai auditorijai, nes dešimtys žurnalistų, kurie anksčiau šiais metais atsisakė pasirašyti naują ribojančią Pentagono žiniasklaidos politiką, negalėjo dalyvauti renginyje.
D. Trumpo administracija tvirtina, kad ji faktiškai kariauja su įtariamais „narkoteroristais“, ir rugsėjo pradžioje smogė laivams, kurie, jos teigimu, gabeno narkotikus – per šią kampaniją iki šiol žuvo daugiau nei 80 žmonių.
Pakartotinis smūgis, kurio metu žuvo išgyvenusieji, įvyko rugsėjo 2 d. ir, atrodo, prieštarauja paties Pentagono Karo teisės vadovo nuostatoms, kuriose teigiama, kad „įsakymas šaudyti į nelaimės ištiktus žmones yra akivaizdžiai neteisėtas“.
Demokratų senatoriai griežtai pasmerkė rugsėjo 2-osios smūgius. Jacky Rosen ir Chrisas Van Hollenas teigė, kad šis incidentas gali būti karo nusikaltimas, o Chrisas Murphy apkaltino P. Hegsethą „atsakomybės permetimu“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.