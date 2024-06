Žymioji Kroatijos futbolo fanė įpykdė italus: prieš rungtynes laužė ir valgė spagečius

Modelis ir socialinių tinklų žvaigždė prieš varžybas „Instagram“ pasidalino keliais vaizdo įrašais, kuriuose laužo spagečius ir deda juos į puodą, o ant vaizdelio pridėjo prierašą „Italijai galas“.

Kitame įraše ne vieneriose futbolo pirmenybėse pasižymėjusi gražuolė valgė savo pačios pagamintus spagečius su padažu, o ant vaizdo įrašo uždėjo prierašą „Makaronai šiandien lūžta“.

I. Knoll vėliau pasirodė varžybose, tačiau sėkmės ji šįkart savo šaliai neatnešė, o lygiosiomis 1:1 su Italija sužaidusi Kroatija praktiškai prarado šansus žengti į kitą pirmenybių etapą.

Toks kroatų modelio poelgis socialiniuose tinkluose sulaukė italų pykčio, nes viena pagrindinių spagečių gamininimo taisyklių ta, ka jų niekada negalima laužyti.

