Ne viename interviu R. Lukaku yra minėjęs, kad futbolo aikštėje jis nebijo nieko, o tokio jo charakterį išugdė vaikystėje patirti sunkumai.

„Mūsų kasdienis maistas buvo batonas su pienu. Vieną dieną grįžęs iš mokyklos namo radau tik duonos, o mama stovėjo prie šaldytuvo ir kažką maišė. Ji patiekė man maistą su ta pačia įprasta šypsena, man tada buvo šešeri, bet supratau, kad ji maišo vandenį su pienu, nes mes neturėjome pinigų nusipirkti tai, ko mums reikia. Mes nebuvome vargšai, bet buvome bankrutavę“, – taip savo vaikystę prisimena vienas geriausių „Euro 2024“ žaidėjų.

Būsima Europos futbolo žvaigždė gimė antrame didžiausiame Belgijos mieste Antverpene 1993 metais.

Imigrantų iš Kongo Demokratinės Respublikos šeima vertėsi sunkiai – berniuko tėtis Rogeris taip pat buvo futbolininkas ir yra atstovavęs Zairo rinktinę, kuri vėliau tapo Kongo Demokratine Respublika, tačiau jo uždarbis karjeros pabaigoje buvo nedidelis.

Futbolininko mama Adolphina taip pat dirbo menkai apmokamą darbą, todėl šeimai ne tik nuolat trūkdavo maisto, bet ir būdavo sunku susimokėti einamuosius mokesčius.

„Pirmas dalykas, kurio atsisakėme buvo kabelinė televizija. Futbolo nebeliko, nebegalėjau stebėti dienos rungtynių. Kai grįždavau namo naktį šviesos būdavo išjungtos. Dvi tris savaites mūsų namuose nebūdavo elektros. Jei norėdavau išsimaudyti, karšto vandens nebūdavo. Mama pakaitindavo virdulį ant viryklės, o aš stovėdavau po dušu ir su puoduku šlakstydavausi šiltu vandeniu ant galvos“, – savo vaikystės išgyvenimais tinklalapyje „The Players Tribune“ yra dalinęsis belgas.

Sunkumų šeimoje nepamažėjo ir 2013 metais, kai R. Lukaku tėvas Rogeris atsidūrė kalėjime už buvusios meilužės užpuolimą ir jos laikymą automobilio bagažinėje. Nors vyras meilužę kaltino melu, tačiau jam buvo skirta 15 mėnesių laisvės atėmimo bausmė už tai, kad jis nedalyvavo teisme.

Prie šeimos problemų prisidėjo ir suprastėjusi mamos sveikata.

„Kai mano tėvas nustojo žaisti profesionaliai, man buvo šešeri metukai ir tuo metu mano mamai buvo diagnozuotas diabetas, – Ispanijos portalui „Marca“ yra pasakojęs R. Lukaku. – Išgyvenome keletą sunkių metų. Mama neturėjo pinigų, todėl dirbdavo restoranuose, o mes su broliu eidavome po rungtynių jai padėti. Mano tėvai kartais nevalgydavo vakarienės, kad mes su broliu būtume pavalgę“.

Tai vaikystės momentai, po kurių R. Lukaku suprato, kad jo šeima verčiasi itin sunkiai ir iš tokios situacijos išlipti gali padėti tik jo paties tapimas itin geru žaidėju.

