UEFA Euro 2024

Artėjant Europos futbolo čempionato finalui paaiškėjo, kokias algas gauna pirmenybėse dalyvaujančias komandas treniruojantys strategai. Tarp trenerių išsiskiria šeši strategai, kurie visi per metus gauna daugiau nei 3 milijonus eurų. Pirmauja Anglijos rinktinės strategas Garethas Southgate`as, kuris per metus savo sąskaitą papildo 5,8 milijonų eurų suma. Už jo nugaros įsitaisęs Vokietijos rinktinės treneris Julianas Nagelsmannas, kuriam per metus vokiečiai moka 4,8 milijonų eurų sumą.