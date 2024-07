Ispanų triumfas – įveikę anglus rekordinį ketvirtą kartą tapo Europos čempionais

Europos čempionų titulas į ispanų rankas grįžo po 12 metų pertraukos.

Tai buvo dvigubai rekordinis ispanų triumfas. Jie ne tik ketvirtą kartą tapo čempionais, ko anksčiau nė vienai rinktinei nepavyko padaryti, tačiau ir baigė čempionatą su rekordiniu įvarčių skaičiumi.

Anksčiau rekordą laikė Vokietijos rinktinė, kuri 1984-aisiais pelnė 14 įvarčių. Ispanai šių metų čempionate pelnė 15-a.

Pirmąjį kėlinį abi komandos žaidė gynybinį futbolą, o pirmas smūgis į vartų plotą skriejo tik 45 min.

Visgi antrame kėlinyje reikalai suintensyvėjo. Jau 47 min. 17-metis Lamine’as Yamalis pedavė puikų perdavimą Nico Williamsui, o šis kamuolį tiksliai pasiuntė į vartus. Ispanija išsiveržė į priekį 1:0.

Tiesa, anglai to palikti ramybėje taip pat nenorėjo. 70-ą minutę po keitimo į aikštę žengęs Cole’as Palmeris gavo progą smūgiuoti iš toli ir tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus. Rungtynėse vėl buvo atstatyta lygybė.

Auksinį įvartį pelnė po keitimo į aikštę žengęs Mikelis Oyarzabalis. Jis užbaigė fantastišką ataką, po skersuoto kamuolio nukreipdamas kamuolį į vartus.

Vėliau anglams nieko sukurti nepavyko, o ispanai pelnytai ėjo švęsti puikią pergalę.

2 kėlinys:

90+4 min. min. Viskas. Finalinis teisėjo švilpukas, tad ispanai tampo Europos čempionais!

86 min. ĮVARTIS!!! Pavyzdinė ispanų ataka ir antrasis įvartis į anglų vartus. Atakos smaigalyeje atsidūrė ir į vartus kamuolį pasiuntė Mikelis Oyarzabalis. Rezultatas vėl ispanų naudai 2:1!

82 min. L. Yamalis gavo tikslų perdavimą į baudos aikštelę ir smūgiavo. Kamuolys lėkė link vartų vidurio, tačiau Jordanas Pickfordas pademonstravo savo įgūdžius ir puikiai jį atmušė.

73 min. ĮVARTIS!!! Cole'as Palmeris gavo progą smūgiuoti iš toli ir tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus. Rezultatas lygus 1:1!

64 min. Jude'as Bellinghamas puikiai aplenkė varžovus, bet iš aikštės krašto smūgiavo netiksliai. Kamuolys skriejo kelis metrus šalia kairiojo vartų virpsto.

49 min. Ispanai turėjo dar vieną progą, bet Dani Olmo nepataikė į vartų plotą.

47 min. ĮVARTIS!!! L. Yamalis perduoda puikų perdavimą Nico Williamsui, o šis kamuolį tiksliai pasiunčia į vartus. Ispanija priekyje 1:0!

1 kėlinys: Ispanija 0:0 Anglija

45+1 min. Philas Fodenas turėjo gerą progą! Jis gavo kamuolį po laisvo smūgio, atliko gerą pirmą prisilietimą ir iš arti paleido kamuolį į kairįjį apatinį kampą, bet Unai Simonas puikiai išsigelbėjo.

45 min. Harry Kane'as gavo perdavimą ir atsidūrė geroje padėtyje smūgiuoti iš baudos aikštelės krašto, bet jo bandymas blokuojamas.

36 min. Aikštėje dominuoja gynyba. Vis dar nebuvo nė vieno smūgio į vartų plotą.

30 min. L. Yamalis išsiveržė į priekį, bet jam nepavyko sukurti šanso, nes jį blokavo varžovų žaidėjas. Kampinį gavusi Ispanija savo proga taip pat nepasinaudojo.

Kol kas ispanai kamuolį valdo 67 proc. žaidimo laiko ir jau 5 kartus smūgiavo į vartų pusę.

23 min. Lamine’as Yamalis pasiuntė tolimą smūgį, tačiau Jordanui Pickfordui tai buvo lengvas grobis ir jis atlaikė bandymą.

13 min. Robinas Le Normandas laimėjo kamuolį po kampinio, tačiau jo smūgiui pritrūko tikslumo ir jis praskriejo greta kairiojo vartų virpsto.

8 min. Dani Olmo siuntė greitą perdavimą į erdvę komandos draugui, tačiau vienas iš gynėjų perėmė kamuolį ir pašalino pavojų.

1 min. Finalas prasideda!

Komandų startinės sudėtys:

