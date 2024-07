Ilgam įsiminsiantis čempionatas – „Euro 2024“ metu krito glėbys rekordų

Šiųmetinis turnyras yra išskirtinis tuo, kad jame buvo pagerintas jau ne vienas rekordas, o per likusias finalines rungtynes gali kristi ir dar bent vienas.

Naujienų portalas tv3.lt prieš finalinę kovą kviečia apžvelgti, kokie rekordai jau buvo pagerinti šiais metais Vokietijoje.

Jauniausias žaidėjas

Iki finalo nužygiavusi Ispanijos futbolo rinktinė savo gretose turi tikrą kylančią žvaigždę. ILamine'as Yamalis, debiutavęs prieš Kroatiją, sumušė jauniausio Europos čempionatų žaidėjo rekordą.

Ispanijos rinktinės puolėjas „Euro 2024“ rungtynėse su Kroatija į aikštę išbėgo būdamas vos 16 metų ir 338 dienų amžiaus.

„Barcelona“ vunderkindas aplenkė lenką Kacperą Kozlowskį, kuris „Euro 2020“ debiutavo būdamas vos 17 metų ir 246 dienų amžiaus.

Vyriausias žaidėjas

Čempionate krito ir vyriausio pasirodžiusio futbolininko rekordas. Portugalijos rinktinės gynėjas Pepe tapo vyriausiu žaidėju, kada nors dalyvavusiu Senojo Žemyno turnyre, ir pagerino savo paties rekordą iki 41 metų ir 130 dienų.

Pirmą kartą sumušęs šį rekordą jis pagerino Gaboro Kiraly rekordą, kurį šis buvo užfiksavęs 2016-aisiais.

„Neutralus žiūrovas, stebėdamas Pepe žaidimą, nepatikėtų, kad jam 41-eri, – sakė portugalų treneris Roberto Martinezas. – Jis yra profesionalas 24 valandas per parą. Susitelkia į tai, kad žais dar vienerius metus, paskui dar vienerius. Prie to dar prisideda meilė žaidimui ir genetika – to nenusipirksi!“

Jauniausias žaidėjas įmušęs įvartį

Šioje kategorijoje į Europos čempionatų istorijos knygas save taip pat įsirašė jau minėtas L. Yamalis. Iki finalinio ketverto kovų ispanas išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, o pusfinalyje galiausiai pasižymėjo ir pats.

Ispanijos futbolininkas pusfinalyje su Prancūzija įmušė nuostabų išlyginamąjį įvartį, kai jam buvo vos 16 metų ir 362 dienų.

Puolėjas pagerino šveicaro Johano Vonlantheno rekordą, kuriam buvo 18 metų ir 141 diena, kai jis įmušė išlyginamąjį įvartį į Prancūzijos rinktinės vartus „Euro 2004“, ir pagerino Wayne'o Rooney rekordą, gyvavusį vos keturias dienas.

Į dešimtuką, kurį dabar sudaro tik paaugliai, yra patekę ir keletas kitų atpažįstamų vardų, tarp kurių yra ir Cristiano Ronaldo.

Dar vienas „Euro 2024“ dalyvis šiame sąraše yra Turkijos žaidėjas Arda Guleras, kuris, įmušęs įvartį pirmosiose rungtynėse su Sakartvelu, sąraše užima šeštąją vietą. Jam šių rungtynių metu buvo 19 metų 114 dienos.

Vyriausias žaidėjas įmušęs įvartį

Kaip ir jauniausio/vyriausio žaidėjo kategorijoje, įvarčių skiltyje taip pat buvo pranoktas ir vyriausio pasižymėjusio futbolininko rekordas.

Kroatijos rinktinės veidas Luka Modričius įvartį įmušė būdamas 38 metų ir 289 dienų amžiaus. Saugas įmušė įvartį „Euro 2024“ rungtynėse su Italija, tačiau deja ilgai džiaugtis kroatas negalėjo. Kroatijos kelias baigėsi šio čempionato grupių etape.

Greičiausias įvartis

Jau pirmosiomis čempionato dienomis buvo sumuštas ir, atrodo, sunkiai pagerinamas rekordas. Albanijos futbolininkas Nedimas Bajrami įmušė įvartį į Italijos rinktinės vartus vos po 23 sekundžių nuo rungtynių pradžios.

Toks žaibiškas įvartis tapo greičiausiu Europos čempionatų istorijoje.

Tiesa, anksčiau gyvavęs 1:07 – Dmitrijus Kiričenka (Rusija 2:1 Graikija, 2004 06 20, grupės etapas)

Ankstesnį rekordą „Euro 2004“ užfiksavo rusas Dmitri Kiričenko, kai po 67 sekundžių galop prasiveržė pro Antonios Nikopolidis ir dešine koja įmušė įvartį į graikų vartus..

Tiesa, D. Kiričenkos rekordas šiame čempionate buvo pagerintas ir dar kartą. Turkijos atstovas Merihas Demiralis spėjo pasižymėti per 57 sekundes ir taip užfiksavo antrą greičiausią įvartį.

Daugiausiai čempionatų dalyvavęs žaidėjas

Portugalijos žvaigždė Cristiano Ronaldo taip pat pagerino Europos čempionatų rekordą. C. Ronaldo yra vienintelis futbolininkas, kuris yra dalyvavęs šešiuose Senojo Žemyno turnyruose.

Į aikštę su Portugalijos rinktinės marškinėliais puolėjas jau yra išbėgęs 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ir 2024 m. čempionatuose.

Penkis čempionatus savo sąskaitoje turi jau minėti Pepe (2008, 2012, 2016, 2020, 2024 m.) ir Luka Modričius (2008, 2012, 2016, 2020, 2024 m.)

Jauniausias kapitonas

Vengrijos rinktinės ir „Liverpool“ žaidėjas Dominikas Szoboszlai tapo jauniausiu kapitonu Europos čempionatų istorijoje, kai jam buvo vos 23-ejų metų ir 239 dienų

Ankstesnis rekordas nuo 2004 m. čempionato priklausė bulgarui Stilijanui Petrovui (23 metai, 335 dienos).

Rekordinis tikslumas

Į istorijos knygas „Euro 2024“ grupių etape įsirašė Šveicarijos rinktinė.

Rungtynėse su Italija pirmąjį šio mačo įvartį 37-ąją minutę įmušė Remo Freuleris, o anot futbolo statistikų, šveicaro įvartis įėjo į Europos čempionato istoriją.

Prieš R. Freulerio smūgį šveicarai sugebėjo atlikti net 31 tikslų perdavimą iš eilės, kol italai bejėgiškai visa tai stebėjo. Tai yra Europos čempionato rekordas nuo 1980 m., kai tokia statistika pradėta skaičiuoti.

Šveicarai šiose rungtynėse atliko 512 perdavimų, iš kurių net 470 buvo tikslūs. 92 proc. perdavimų tikslumas – geriausias šveicarų rezultatas didžiuosiuose turnyruose nuo 1966 m., kai tokia statistika pradėta skaičiuoti.

Gali kristi ir daugiau rekordų

Kadangi iki čempionato pabaigos dar liko vienerios rungtynės, rekordų gali būti ir daugiau. Visgi į du pasiekimus dėmesį galima kreipti jau dabar.

Tikėtina, kad „Euro 2024“ finale kris arba bent jau bus pakartotas komandinis rezultatyvumo rekordas. Jis šiuo metu priklauso Prancūzijos rinktinei, kuri 1984-aisiais iš viso pelnė 14 įvarčių.

Šiam rekordui į nugarą kvėpuoja ispanai, kurie jau dabar yra pasižymėję 13 kartų.

Realu, kad gali būti pagerintas ir trofėjų, priklausančių vienai šaliai rekordas. Kol kas dvi rinktinės – Ispanija ir Vokietija – yra laimėjusi po 3 trofėjus. Jei ispanams pavyktų triumfuoti šiame čempionate, jie šių titulų lentelėje taptų vienvaldžiais lyderiais.

Primename, kad Europos futbolo čempionato finale susitiks Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Finalinė kova prasidės sekmadienį, 21.40 val., o ją tiesiogiai transliuos TV3 ir naujienų portalas tv3.lt.