Netikėta atomazga: Anglijos rinktinė – Europos čempionato finale

Pirmajame kėlinyje abi komandos pasižymėjo po sykį. Pirmasis įvarčių sąskaitą atidarė olandas Xavi Simonsas, kuris 7-ąją mačo minutę tolimu ir labai gražiu smūgiu nuginklavo Jordaną Pickfordą.

Nepraėjus nė dešimčiai minučių Anglija atstatė lygybę, po Harry Kane'o realizuoto 11 m. baudinio 1:1.

Antrajame kėlinyje abi komandos didžiąją laiko dalį žaidė itin atsargiai, tačiau rungtynių pabaigoje anglai pradėjo daugiau spausti savo varžovus. Energijos įnešė aikštėje po keitimo pasirodę žaidėjai, o pergalingas įvartis krito paskutinę pagrindinio laiko minutę.

Iš itin aštraus kampo pasižymėjo po keitimo pasirodęs Ollie Watkinsas, o jam rezultatyvų perdavimą išrašė taip pat po keitimo pasirodęs Cole'as Palmeris 2:1.

✨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ollie Watkins: “I swear on my life, my kid’s life, I said to Cole Palmer: we’re coming on today and you’re gonna set me up”.



27 goals and 13 assists for Aston Villa this season, his first chance at the Euros and… he scored. pic.twitter.com/VMlRVJdqfn