BBC išskyrė esmines Anglijos ir Nyderlandų pusfinalio mikrodvikovas

Šį intriguojantį susitikimą nuo 21:40 val. stebėkite tiesiogiai portale tv3.lt ir per TV3 televiziją.

Harry Kane'as prieš Virgilą van Dijką

Jei norės trečiojo įvarčio pirmenybėse, devintasis Anglijos rinktinės numeris H. Kane'as turės įveikti vieno geriausių pastarųjų metų „Premier“ lygos vidurio gynėjo V. van Dijko fiziškumą ir nuolatinę priežiūrą.

Cody Gakpo prieš Kyle'ą Walkerį

Kairiajame Olandijos ekipos puolimo krašte žaidžiantis C. Gakpo lyderiauja rezultatyviausių čempionato žaidėjų sąraše ir yra įmušęs 3 įvarčius. Kiti trys žaidėjai kovojantys dėl auksinio batelio pirmenybes jau baigė, o vienintelis be C. Gakpo jas dar tęsia ispanas Dani Olmo. C. Gakpo kairiajame krašte stabdys „Manchester City“ veteranas Kyle'as Walkeris, kuris taip pat dažnai jungiasi į puolimą ir yra vienas kertinių žaidėjų Garetho Southgate'o schemose.

Declanas Rice'as prieš Tijjani Reijndersą

Šie žaidėjai konstruoja savo komandų atakas aikštės viduryje ir taip pat atlieka daug juodo darbo gynyboje. D. Rice'as žaidė visose Anglijos rinktinės rungtynėse ir dar nebuvo nė sykio pakeistas per du pratęsimus. Jis taip pat yra nubėgęs didžiausią distanciją čempionate iš visų žaidėjų, kuri dabar siekia 63,9 kilometrus. Jis taip pat yra šeštas visame čempionate pagal atliktus perdavimus (393 perdav.)

„AC Milan“ vidurio saugas T. Reijndersas taip pat žaidžia be keitimų ir čempionate yra vienas pirmaujančių pagal perdavimus į pavojingas aikštės zonas, kurių yra atlikęs 38-is.

Bukayo Saka prieš Nathaną Ake

Dešiniajame krašte operuojantis B. Saka rungtynėse su Šveicarija buvo pastebimiausias žaidėjas Anglijos rinktinėje, o už šio itin greito ir techniško žaidėjo priežiūrą bus atsakingas „Manchester City“ gynėjas N. Ake. Nors „Manchester City“ ekipoje olandas dažniausiai žaidžia centro gynėju, tačiau penkiose Nyderlandų rungtynėse Europos čempionate žaidė būtent kairiajame gynybos krašte ir turi gerą greitį, kad galėtų pristabdyti aštriausią varžovų žaidėją.