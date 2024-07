Unikalų pasiekimą medžiojantis Nyderlandų treneris: „Žaidėjai antroje rungtynių pusėje atidavė viską“

„Šį vakarą turėjome kentėti, bet tokiuose turnyruose niekada nėra lengva. Žaidėjai šį vakarą atidavė viską, tai buvo tikrai emocingos rungtynės ir jie parodė didelę širdį. Kartais dėl žaidėjų atsidavimo trūkumo sulaukdavome kritikos, lyginant su kitomis tautomis. Žaidėjai šį vakarą pademonstravo didelę širdį po to, kai praleido pirmą įvartį ir vėliau sužaidė labai gerą antrąjį kėlinį“, – spaudos konferencijoje sakė Ronaldas Koemanas.

Pats R. Koemanas žaidė savo šalies rinktinėje 1988-ais metais, o tada Vakarų Vokietijoje vykusiame Europos čempionate olandai finale nukovė Sovietų Sąjungos futbolininkus. Pats R. Koemanas buvo startinės sudėties žaidėjas ir žaidė vidurio gynėjo pozicijoje, o jo komandą į istorinę pergalę vedė legendiniai Ruudas Gullitas ir Marco van Bastenas.

Pasak jo, 1988-aisiais jo atstovaujamos rinktinės sėkmės raktu buvo įspūdingas atsarginių žaidėjų suoliukas, galėdavęs daryti įtaką rungtynių baigčiai. Tame finale pergalę rezultatu 2:0 šventė Nyderlandai, o rungtynių metu M. van Basteno pelnytas įvartis iki šiol laikomas vienu gražiausiu per visą Europos čempionatų istoriją.

#OnThisDay 1988

Netherlands beat the Soviet Union 2-0 in the European Championship Final.



Marco van Basten scored the second goal, with this stunning volley… one of the most memorable goals of all time!