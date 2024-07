Anksčiau laiko interviu nutraukęs Griezmannas: „Jaučiausi vis geriau ir geriau, o tada mane pasodino ant suolo“

Prancūzas aikštėje pasirodė tik 62-ą minutę, bet išgelbėti savo komandos nebespėjo.

„Čempionatą pradėjau prastai, vėliau jaučiausi vis geriau ir geriau, o galiausiai atsidūriau ant suolo. Aš dar sugrįšiu. Aikštėje visada stengdavausi atiduoti visas jėgas.

Mano pozicija aikštėje vis keitėsi, turėjau prie to prisitaikyti. Toks jau tas futbolininko gyvenimas. Kai kurie kiti futbolininkai šiame čempionate nesužaidė nė minutės, todėl aš nesiruošiu dėl kažko skųstis“, – sakė A.Griezmannas.

Vėliau A.Griezmannas buvo paklaustas apie savo ateitį Prancūzijos rinktinėje. Veteranas tuomet tik atsiduso, nieko neatsakė ir anksčiau laiko nutraukė interviu.

33-ejų A.Griezmannas jau 10 metų rungtyniauja Prancūzijos rinktinėje – per 135 mačus jis yra įmušęs 44 įvarčius. A.Griezmannas 2016 m. tapo Europos vicečempionu, 2018 m. laimėjo pasaulio čempionatą, 2022 m. tapo pasaulio vicečempionu. Taip pat žaidėjas su Prancūzijos rinktine 2021 m. laimėjo UEFA Tautų lygą.

Antoine Griezmann sums up his Euro 2024 campaign:



“I started badly, then I came back a bit and then ended up on the bench. I felt like I did my best.”



