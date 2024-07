Po nesėkmės – Nyderlandų rinktinės kritika teisėjui: „Jis pabėgo iš karto po rungtynių, o tai daug ką pasako“

Nyderlandų rinktinės kapitonas Virgilas van Dijkas po rungtynių buvo paprašytas pakomentuoti teisėjo Felixo Zwayerio darbą, mat abu anglų įvarčiai kėlė abejonių. Iš pradžių buvo skirtas diskutuotinas 11 m baudinys į anglų vartus, o prieš antrąjį anglų įvartį olandai buvo įsitikinę, kad turėjo būti skirtas kampinis.

„Nežinau, ar man reikėtų tai komentuoti. Nyderlandų žiniasklaidai jau sakiau, kad teisėjas po rungtynių greitai pasišalino iš aikštės. Tai daug ką pasako. Net neturėjau galimybės paspausti jam ranką.

Yra kaip yra. Mes pralaimėjome, tam tikrais momentais viskas atrodydavo akivaizdu, bet tie momentai vis tiek pakrypdavo mums neparankia linkme. Aišku, kad nėra lengva susitaikyti su tokia rungtynių baigtimi. Metai buvo sunkūs, bet kantriai artėjome link savo svajonės. Tikėjome, kad galime čia ją įgyvendinti.

Teisėjai po rungtynių pas jus neateina ir nepasiaiškina dėl to, ką padarė blogai, kaip tą daro žaidėjai. Kaip bebūtų, man nereikėtų kalbėti apie kitus. Reikia visų pirma pasižiūrėti į save“, – teigė V.van Dijkas.

Po mačo kritiškai apie sprendimą skirti baudinį atsiliepė ir rinktinės treneris Ronaldas Koemanas.

„Ši komanda turi gerą ateitį. Apskritai tai labai jais didžiuojuosi. Man patinka, kad jie kiekvienose rungtynėse kažką parodė. Pradėjome gerai, tačiau Anglija įsiveržė į priekį ir turėjome kažką keisti. Maniau, kad tada buvome geresnė komanda, bet 91-ą minutę jie įmušė žudantį įvartį, o į tai negalėjome atsakyti“, – sakė R. Keomanas.

„Mano nuomone, 11 metrų baudinys neturėjo būti skirtas. Jis spyrė į kamuolį ir bateliai tiesiog susilietė. Negalime tinkamai žaisti futbolo ir to priežastis yra VAR sistema. Ji gadina futbolą“, – teigė treneris.

Jam pritarė ir kai kurios anglų legendos, tarp kurių buvę gynėjai Jamie Carragheris ir Garry Neville'as.

„Iš gynėjo pusės galiu pasakyti, kad sprendimas skirti baudinį buvo gėdingas. Bet kuriose rungtynėse tai būtų apgailėtinas sprendimas, o mes kalbame apie tokios didelės svarbos mačą. Gynėjas viską darė natūraliai ir bandė blokuoti smūgį. Tai tikrai nebuvo baudinys. Ten nebuvo nieko panašaus į baudinį. Net patys anglai nelabai ir reikalavo ten baudinio“, – ITV sakė G.Neville‘as.

