Kolumbija žengė į „Copa America“ finalą, po mačo tribūnuose mušėsi ir žiūrovai, ir žaidėjai

Lemiamą įvartį 39-ąją minutę rungtynėse pelnė Jeffersonas Lerma, kamuolį į vartus pasiuntęs galva. Kolumbiečiai dar kėlinį žaidė dešimtyje po to, kai už antrą geltoną kortelę iš aikštės buvo išvarytas gynėjas Danielis Munozas.

Visgi Urugvajus rezultato taip ir neišlygino ir turėjo pripažinti pralaimėjimą.

Po mačo tribūnuose kilo sirgalių muštynės, į kurias įsivėlė ir Urugvajaus bei „Liverpool“ puolėjas Darwinas Nunezas.

Pranešama, kad jo pyktį galėjo iššaukti tai, kad kai kurie Kolumbijos sirgaliai po finalinio švilpuko ėmė užgaulioti tribūnuose sėdėjusius Urugvajaus žaidėjų šeimos narius.

REKLAMA

REKLAMA

Urugvajiečiai mušėsi su sirgaliais tribūnose ir apsaugos darbuotojams prireikė bent 10 minučių, kad atkurtų tvarką.

„Leiskite man ką nors pasakyti, kol jie nenutraukė manęs, kadangi jie neleidžia mums kalbėti į mikrofoną, jie nenori, kad aš ką nors pasakyčiau apie tai, kas vyksta, bet tai yra nelaimė, – per oficialią transliaciją sakė urugvajietis J.M.Gimenezas. – Prašau, būkite atsargūs, mūsų šeimos yra tribūnose, yra mažų naujagimių. Tai buvo katastrofa, nebuvo policijos, turėjome ginti savo šeimas. Dėl to kalti du ar trys žmonės, kurie išgėrė šiek tiek per daug gėrimų ir nemoka gerti“.

REKLAMA

Skelbiama, kad iš 70 tūkst. 644 sirgalių stadione beveik 90 proc. palaikė Kolumbiją, tačiau nedidelė Urugvajaus sirgalių grupelė taip pat mušėsi su Kolumbijos sirgaliais, buvo mėtomi gėrimai.

Finale Kolumbija susitiks su Argentina.

A closer look at what happened between Darwin Nunez and Colombia fans. 🇨🇴🇺🇾 pic.twitter.com/IPJWs2xSK5 — CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024