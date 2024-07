Aišku, ką reiškė jaunojo Ispanijos vunderkindo parodytas gestas

Jauniausiu įvarčio autoriumi per visą Europos čempionatų istoriją tapęs 16-metis audringai šventė įvartį, o prieš kameras parodė „304“ simbolį. Kaip vėliau paaiškėjo, skaičius 304 yra Rokafondo, rajono, kuriame užaugo L.Yamalis, pašto kodas.

Šis rajonas laikomas vienu skurdžiausių Katalonijoje, o kraštutinių dešiniųjų partija VOX anksčiau jį pavadino „daugiakultūriniu mėšlo kalnu“.

Anot „Diario Red“, pernai L.Yamalio tėvas gavo 600 eurų baudą už tai, kad kiaušiniais apmėtė VOX partijos palapinę. Mėtydamas kiaušinius L.Yamalio tėvas rėkė – „rasistai ir fašistai“.

„Turėjau savo motyvus. Aš irgi esu žmogus. Tą dieną, kai mano sūnus išvyko atstovauti Ispanijos rinktinei, šitie rasistai atvyko į mūsų rajoną ir pasistatė palapinę netoli mokyklos, kur mokosi įvairių rasių žmonės“, – teisme pasakojo L.Yamalio tėvas Mouniras.

Teigiama, kad L.Yamalio tėvas per gyvenimą daug kartų susidūrė su rasizmu. Kartą, pasirodęs su Maroko marškinėliais, jaunasis talentas užsitraukė kraštutinių dešiniųjų rūstybę. Kiek anksčiau šiemet vienas Ispanijos komentatorius po rasistinio pasisakymo tiesioginiame eteryje apie L.Yamalį neteko darbo.

Pastarosiomis savaitėmis L.Yamalis tapo tikru Ispanijos herojumi. Dešimtys milijonų ispanų stebi lemiamas EURO 2024 čempionato kovas ir žavisi jaunojo talento žaidimu, o koncertuose daugiatūkstantinės minios skanduoja 16-mečio vardą.

At the Estopa concert at Montjuïc Stadium yesterday, around 60,000 people chanted:



“Lamine Yamal, everyday I love you more. Lamine, Lamine, Lamine Yamal, everyday I love you more”. pic.twitter.com/m7zOvUbFKO