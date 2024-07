Po antro iš eilės skaudos dūrio – anglų sirgalių emocijos, muštynės ir duoklė varžovui: „Pralaimėjome puikiai komandai“

Ispanai po 12 metų pertraukos susigrąžino nugalėtojų karūną, o anglai pralaimėjo jau antrą Europos futbolo čempionatą iš eilės.

Dramatiškose rungtynėse anglai lygino rezultatą antrojo kėlinio viduryje, bet ispanams lemiamą įvartį 87-ąją minutę iš arti pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs puolėjas Mikelis Oyarzabalis.

Berlyne vykusiame finale anglų sirgailų buvo bemaž 50 tūkstančių. Dar milijonai jų saviškius palaikė prie ekranų įvairiose gimtosios šalies miestų.

Bet po nesėkmės kai kurie jie sunkiai tramdė emocijas, kadangi užfiksuota ir smurto atvejų, sirgaliai mušėsi ir tarpusavyje.

Fight broke out between England and Spain football fans in the Berlin fan zone shortly after the end of the Euro 2024 final.#London #Spain #Eurocopa2024 #EUROFinal #BREAKING pic.twitter.com/CC6tCfje8z