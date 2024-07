Simbolinėje „Euro 2024“ rinktinėje – visiškas ispanų dominavimas ir vos vienas anglas

Į simbolinę vienuolikę pateko net 6 ispanai: gynėjas Marcas Cucurella, saugai Rodri, Dani Olmo ir Fabianas Ruizas bei atakuojantys žaidėjai Lamine‘as Yamalis ir Nico Williamsas.

Įdomu tai, kad iš vicečempionų – anglų – sudėties vietos atsirado vieninteliam gynėjui Kyle‘ui Walkeriui.

Daugiau savo atstovų vienuolikėje nei anglai turėjo prancūzai – čia pateko vartininkas Mike‘as Maignanas ir gynėjas Williamas Saliba. Taip pat vienuolikėje figūravo Šveicarijos gynėjas Manuelis Akanji bei Vokietijos atakuojantis žaidėjas Jamalas Musiala.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF

