Oficialu: Garethas Southgate`as pasitraukia iš Anglijos rinktinės

G.Southgate‘o vadovaujama Anglijos rinktinė 2018 m. pasaulio futbolo čempionate pateko į pusfinalį, pralaimėjo EURO 2020 finalą, 2022 m. pasaulio čempionate Katare savo pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, o Euro 2024 finale nusileido ispanams.

Anglijos rinktinė per šį laikotarpį laimėjo aštuonias atkrintamųjų kovų rungtynes. Visi kiti šios nacionalinės komandos treneriai kartu per visą istoriją laimėjo vos devynerias.

G.Southgate‘as perėmė Anglijos rinktinės vairą 2016 m. rugsėjį tapęs laikinuoju treneriu, kai buvo atleistas Samas Allardyce‘as, o vėliau tais metais tapo nuolatiniu strategu.

Anglijos futbolo asociacija pradės naujo vyriausiojo trenerio paieškas, kuris ves rinktinę į priekį 2026 m. pasaulio čempionate JAV, Meksikoje ir Kanadoje.

Our CEO, Mark Bullingham, has paid tribute to Gareth Southgate after he announced his decision to leave his role as manager of the @England men's team.