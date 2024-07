Ispanijos rinktinė po 16-mečio magiško pasirodymo pirmoji žengė į Europos čempionato finalą

Pusfinalio rungtynės Miunchene pasižymėjo aukšta sparta ir nors iniciatyva mačo pradžioje priklausė ispanams, klasę puolime pademonstravo Kylianas Mbappe, nuspėjęs savo komandos draugo judėjimo kryptį ir Randaliui Kolo Muani pakabinęs perdavimą saldainiuką, kuris baigėsi pastarojo įvarčiu 1:0.

Įvartį praleidę Luiso de la Fuente auklėtiniai nepanikavo, o šalčiausių nervų žmogumi aikštėje buvo 16-metis Lamine'as Yamalis, kuris atliko keletą klaidinančių judesių ir 21-ą susitikimo minutę tolimu smūgiu kaire koja išlygino rungtynių rezultatą 1:1. Tai buvo pirmasis šio ispanų vunderkindo įvartis pirmenybėse, o taip pat jis įsirašė į istoriją kaip jauniausias žaidėjas kada nors pasižymėjęs Europos čempionate.

L. Yamalio įvartį žiūrėkite:

Vėliau 24-ą minutę skirtumas didėjo iki 2:1, o antrasis pasižymėjo ispanas Dani Olmo.

Antrajame kėlinyje nė vienai ekipai pasižymėti nepavyko, nors kelias neblogas progas skirtumą švelninti turėjo Kylianas Mbappe ir Theo Hernandezas.

Antras kėlinys

90 min. Pridedamos 5 papildomos žaidimo minutės, tačiau per jas nieko stebuklingo prancūzai nesukūrė ir Ispanija ženiga į finalą.

85 min. K. Mbappe susikuria gerą progą įvarčiui, tačiau smūgis greitoje atakoje buvo labai netikslus ir skriejo „Dievui į langus“.

80 min. Rungtynių pabaigoje daugiau su kamuoliu prancūzai. Galiausiai kamuolį perėmę ispanai rezgė ilgą pozicinę ataką, kurio smaigalyje atsidūrė L. Yamalis, atlikęs beveik identišką smūgį kaire koja, kuris pirmajame kėlinyje baigėsi įvarčiu. Smūgis buvo labai stiprus ir pralėkė visai šalia viršutinio vartų virpsto.

79 min. Į aikštę metamas ir Olivier Giroud, kuriam tai gali būti paskutinės rungtynės vilkint savo šalies nacionalinę aprangą.

75 min. Puolime atsidūrusiam Theo Hernandezui atšoko kamuolys į laisvą erdvę, tačiau gynėjo smūgis iš maždaug 18 metrų buvo ypač netikslus. Rezultatas nesikeičia 2:1 ispanų naudai.

70 min. Aikštėje po keitimo pasirodęs Bradley Barcola atliko aštrų reidą kairiuoju kraštu, tačiau jo žemas perdavimas į baudos aikštelę buvo netikslus. Taip pat aikštėje pasirodė Antoine Griezmannas ir Eduardo Camavinga.

58 min. Sužaidus 58 rungtynių minutes kamuolį 55 proc. laiko kontroliuoja Ispanija, kuri yra į vartų plotą atlikusi 2 smūgius. Tuo tarpu prancūzai į vartų plotą smūgiavo tris kartus, tačiau vis dar yra besivejančių vaidmenyje. Į aikštę taip pat įsiveržė sirgalius, kuris pabangė nusifotografuoti su K. Mbappe.

57 min. K.Mbappe reidą sėkmingai nutraukė varžovai ir rengta prancūzų ataka nutrūko.

50 min. Marcas Cucurella atliko žemą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau varžovai gynėsi sėkmingai.

Pirmas kėlinys

45 min. Po permainingo pirmojo kėlinio Ispanijos rinktinė priekyje 2:1.

44 min. Ousmane'o Dembele baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau varžovai gynėsi užtikrintai.

36 min. F.Ruizas atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

31 min. Ispanai nestabdo. Nico Williamsas išmaudo kelis varžovų gynėjus ir vos neišrašo puikaus perdavimo baudos aikštelėje buvusiam Alvarui Moratai. Visgi prancūzų koncentracija baudos aikštelėje buvo per didelė ir kamuolį šie perėmė.

24 min. Dani Olmo fantastiški judesiai su kamuoliu baudos aikštelėje virsta dar vienu įvarčiu į Prancūzijos rinktinės vartus. Koks ispanų sugrįžimas ir jie jau priekyje 2:1!

21 min. Fantastika! 16-metis Laminas Yamalis pelno savo pirmą įvartį Europos čempionate ir tampa jauniausiu visų laikų futbolininku pasižymėjusiu Senojo žemyno pirmenybėse! Rezultatas tampa lygus 1:1.

17 min. Po pirmojo įvarčio rungtynių tempas krito. Prancūzija ginasi labiau atsitraukiusi, tačiau jai pavyko pabėgti į kontraataką. Joje atsidūrė K. Mbappe, kuris smūgiavo į vartus, tačiau jį blokavo Nacho.

8 min. Ispanijos rinktinė aktyviau pradėjo rungtynes, tačiau pirmieji į priekį veržiasi prancūzai. Kylianas Mbappe pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, kur laiku reagavęs Rendalas Kolo Muani pasižymi galva 1:0.

4 min. Rungtynių pradžioje pirmą progą sukūrė ispanai. Kamuolį į baudos aikštelę pakėlė Lamine'as Yamalis, tačiau Fabieno Ruizo smūgis galva skriejo virš vartų. Miunchene susirinkę Vokietijos futbolo sirgaliai nušvilpinėja Marcą Cucurellą, kurio neužfiksuota ranka Vokietijos ir Ispanijos rungtynėse galėjo šeimininkams atnešti 11 m. baudinį.

00 min. Rungtynės prasidėjo!

Likus valandai iki rungtynių paskelbtos startinės komandų sudėtys. Dėl kortelių negalinčius žaisti Ispanijos rinktinės centro gynėjus Dani Carvajalį ir Robiną Le Normandą pakeitė Nacho ir Aymericas Laporte'as. Aikštės viduryje dėl traumos negalinčio žaisti Pedri vietą ir toliau užims Dani Olmo.

Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas vidurio puolėjo pozicijoje pasirinko Randalį Kolo Muani, kuris pakeis praeitose rungtynėse čia rungtyniavusį Antoine Griezmanną. Dešinįjį kraštą puolime po pertraukos vėl užims Ousmane'as Dembele. Tuo tarpu kraštiniu saugu vėl rungtyniaus Adrienas Rabiot, kuris mačą su Portugalija praleido dėl viršyto geltonų kortelių limito.

Ispanija:

Prancūzija:

Prancūzai iki pusfinalio sugebėjo nukeliauti nepaisant to, kad demonstruoja „bedantį“ puolimą.

Per 5 šio čempionato rungtynes Didier Deschampso auklėtiniai iš viso yra įmušę 4 įvarčius, o net 2 kartus prancūzų varžovai įsimušė į savo vartus. Tuo tarpu Ispanija kartu su Vokietija čempionate pirmauja pagal pelnytus įvarčius ir jų yra pelnę po 11-a.

Prancūzams taip pat buvo žadama pirmoji vieta D grupėje, tačiau joje jie neįveikė Nyderlandų ir Lenkijos rinktinių bei finišavo antroje vietoje. Tai lėmė sunkesnį Prancūzijos kelią į pirmenybių ketvirtfinalį, nes jau aštuntfinalyje teko galinėtis su Belgija, kurią prancūzai įveikė 1:0, po 85-ą minutę Jano Vertongheno į savo vartus įsimušto įvarčio.

Ketvirtfinalis su Portugalija tapo tikru nervų karu, o jame „Les Bleus“ pademonstravo charakterį ir šventė pergalę po 11 metrų baudinių serijos.

Nors į D. Deschampsą Prancūzijoje skrieja vis daugiau kritkos strėlių dėl nuobodoko rinktinės žaidimo, pats treneris kritikams atkirto griežtai.

„Galite eiti žiūrėti ką nors kito. Tai kitoks Europos čempionatas nei kiti, jame mušama mažiau įvarčių nei kituose turnyruose. Mes turime padaryti Prancūzijos žmones laimingais su mūsų rezultatais. Jei švedams mūsų žaidimas nuobodus, man tai neįdomu“, – Švedijos žurnalistui spaudos konferencijoje atsakė į Pasaulio čempionų sostą 2018 metais šalies rinktinę atvedęs legendinis futbolininkas.

D. Deschampsas taip pat pripažino, kad ispanai kol kas žaidė geriausią futbolą visame čempionate.

„Ispanija turi puikius vidurio saugus, sugeba išlaikyti žaidimo kontrolę, yra pavojinga komanda puolime, tačiau viską lipdo žaidėjai aikštės viduryje. Tačiau aukštą lygį išlaiko visi žaidėjai. Nenoriu daryti spaudimo Ispanijai, bet tai komanda, kuri žaidė geriausiai. Toks mano įspūdis“, – sakė jis.

